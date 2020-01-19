自我完善篇：和宝贝一起成为最好的自己

其实孩子在很小的时候就开始致力于自我完善，他们很可能会在日常生活中体验到很多东西，但要想弄清楚如何教孩子们如何自我提高可能就有点棘手。下面这些策略可以提供一些参考，帮你培养出自信的孩子，成为更好的自己。

自我接纳与自我完善的平衡

重要的是要教育你的孩子“爱自己”的方式，同时也努力让自己变得更好。

1.帮助孩子了解自己的优点

问问他们真正喜欢什么，确保他们已有的品质，反映他们的个性，而不仅仅把注意力集中在他们的外表上。虽然认为自己漂亮对孩子来说没问题的，但孩子们对自己的看法应该超越外表。

2.确定他们希望改进的地方

无论他们是想将来成为一名运动员，还是仅仅想和其他孩子一起玩，帮他们找出实现这些想法可以采取的具体措施。

你可能需要帮助孩子培养一些自我意识。例如，如果他们坚持认为自己是全世界最聪明的孩子，请温柔地提醒他们，总有改进的余地，或者他们认为自己很糟糕，问问他们能做些什么(比如学习、练习)来提高自己。

3.持续交流

告诉孩子，定期与其他人交谈，了解每个人都有弱点，把想做的事情排好轻重缓急，这些习惯是很重要的，同时也要承认自己不可能在每件事上都表现出色。

4.表扬孩子能控制的事情

你可能认为“你真好看”这样的赞美能提高孩子的自信，但是表扬他们无法控制的事情是没有什么帮助的。

相反，表扬他们所做的选择，比如说，“早餐后马上刷牙很棒。你会拥有干净，闪亮的牙齿！”或者，“你今天我还没提醒，你就自己梳了头真棒！”

避免强调结果也很重要。如果你说“我为你拼写得了100分而骄傲”，你的孩子会认为他们的分数比其他任何事情都重要。这可能会导致问题(例如，你的孩子可能会认为作弊是可以的，只要他得到一个好的分数)。

相反，把注意力集中在他的努力上，用赞美来塑造性格，比如说：“看起来你所做的一切都是真正的回报。”

表扬孩子的选择会帮助他们专注于生活中可以控制的事情，比如他们的努力和态度。

如何用表扬塑造孩子的性格

共同设定目标

年轻的时候我们可能不断地朝着新的目标努力，可能就是小到“我想学游泳”、“我想在学校交两个新朋友”这样的目标。

帮助孩子设立有挑战性但可以实现的健康目标，如果你的孩子把标准定得太高，他们很有可能有挫败感，如果他们的目标太简单那就不会提高自己。

你可能需要提供一些指导，帮助他们建立现实的目标。如果他们有一个长期目标，比如攒够钱买东西，那么可以帮孩子分解一些小目标出来，比如“每月节省10块钱”或“每周将一半的零用钱存入固定账户”，以便最终完成目标。

同时，确定孩子完成他们的目标。用图表、app或者日历可以帮助记录自己的进步，这可以帮助他们保持积极性。

如何帮助青少年制定和实现目标

事后汇报

不管孩子是否成功，他们处理事件的方式决定了他们学到了多少。和孩子谈谈他们的经历，你就会把父母对子女沟通，变成和朋友聊天般的有趣互动。

比如他们参加了一场比赛，赛后可以一起谈谈，问他们做得好的是什么，他们想继续提高的是什么，在庆祝成功的同时确定他们可以改进的地方。

不止是体育、学习这些方面，社交活动也是一样。有时，你需要指出他们可以改进的地方，他们才能够确定自己想要做得更好的事情。

如何教孩子解决问题的技巧

1.教孩子进行积极的自我暗示

谁都会遇到消极的时候，但是如果丧失信心，比如“我永远不会是一个好的歌手”，“我学习永远不会好了”，这就需要父母帮助孩子明白他们此刻的想法不是真的。问他们这样一个问题：“还有什么方法可以看待这种情况?”告诉他们通过练习和学习是可以取得进步的。

关键是不要说出你想让他们怎么想，如果你只是让他们放心而鼓励他们，那孩子不会取得进步，父母应该是帮助孩子学会如何为自己加油，给自己正面的心理暗示。

2.在犯错的时候别忘了教

有时教育孩子需要时机，当他们犯错或者遇到什么问题都是你指导他们的机会。从“再试一次”到“我注意到你遇到了一些困难”，你觉得可以做些什么来解决这个问题?”

避免去自己解决孩子的问题或防止孩子犯错，把失败的经历变成自我成长的机会。

3.提供激励措施

很多人都会感到没有动力去改变，在这些情况下，一些额外的激励措施可能会有用。

如果孩子没有动力去做家务，或者不太想做家庭作业，那就让他们知道“特权”取决于是否完成了自己的任务，只有作业完成后才能玩电子游戏，只有好好吃正餐才能有零食。

你不需要持续给孩子提供激励，一旦他们养成了好习惯就可以减少奖励的频率。

4.赋予孩子一些权力

自我提升不是一定要成为最聪明、最有能力的人，而是通过学习提高自己。告诉孩子提升自己的技能、才能和努力，能够发挥很好的作用，会给他们一种意义和目标感。

如果孩子对科学感兴趣，那就和他们谈谈如何利用他们的科学技能，鼓励他们发明一种帮助人们的产品或做一些可能有助于环境的事情来改变世界。

为了让你的孩子继续追求自我完善，你需要在这一过程中提供指导。确保孩子的目标是健康的，如果是为了减肥开始剧烈的节食或过度锻炼，那就需要介入，或者如果他们开始努力学习以至于睡眠不足，那就进行干预，确保他们的习惯是利大于弊的。

父母也要做孩子的好榜样，可以谈谈你积极努力提高自我的方法，和孩子共同成长。

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