孩子放假很无聊？快收下这份清单

在冬天找有趣的事情做不那么容易，特别是大孩子来说。现在又放假了寒冷的天气和短暂的白天会导致不健康的习惯，比如暴饮暴食，长时间上网，或者睡得太多。这个时候，虽然不需要每天都逼孩子走出家门，但列一个“无聊时可以做的事情”清单是有帮助的。

当孩子抱怨无聊或者你发现他在电子产品上花了太多时间时，就可以从清单中选择要做的事情，比如一起做一些亲子活动。而且，你可能会发现，在冬天的这段时间里，这些方法很容易让孩子得到积极的关注。

户外娱乐活动

新鲜空气、阳光和体育活动对孩子的身心健康很重要，而现在的儿童平均每天使用电子设备的时间都在数小时，这意味着许多孩子可能没有得到推荐的每天60分钟锻炼。

当孩子外出时，可能会希望冬装穿起来也要很漂亮，所以要确保孩子穿着适合天气，毕竟冬季冻伤和低温对儿童的健康会构成严重威胁。

此外，如果孩子要参加冬季运动，比如滑雪、滑雪或曲棍球，一定要戴头盔和其他安全装备。

如果你生活在寒冷的气候中，你的孩子可以做一些有趣的冬季活动：

溜冰，滑雪橇，堆雪人，建雪堡，打雪仗，冬季远足，冰上钓鱼，为有需要的人铲雪，全家去露营学生存技能，举行篝火晚会（可以让孩子邀请朋友过来），进行冬季寻宝活动，举办雪雕比赛等等。

有趣的室内活动

不过当气温低于零下，外面漆黑一片，或是下暴风时，你的孩子需要一些室内活动的点子。虽然上网、看电视或玩电子游戏在合理的时间内没有什么大问题，但一定要对孩子的屏幕时间设定明确的限制。

利用放假的这段时间来鼓励你的孩子发现隐藏的天赋和新的兴趣，一点创造力和想象力可以让他的身心保持活跃，以下是一些有趣的室内活动：

* 每周学习一门新手艺

* 轮流挑选在线健身视频，全家一起做

* 和家人一起做饭

* 每周读一本书

* 加入读书俱乐部(或创办一个)

* 去室内水上公园

* 参观博物馆

* 学个魔术

* 计划家庭度假

* 整理不需要的衣物和家居用品，捐给慈善机构或在网上出售

* 去室内游泳池游泳

* 看戏或看电影

* 参观博物馆

让孩子保持健康友谊

帮助孩子应对无聊的最好方法之一就是鼓励他们积极和朋友在一起，在校外见朋友也有助于培养社交能力。所以，让你的孩子邀请一个朋友过来，或者和一个小组计划一次聚会。

这是一个练习特定社交技能的好时机，大家记得教孩子一些关于友谊的人生课程，比如如何回复朋友的邀请和如何做一个好主人。以下是让孩子在冬季假期保持健康友谊的一些方法：

* 举行棋盘游戏或电子游戏比赛

* 让孩子计划并举办一个节日聚会

* 举行一个睡衣派对

* 和朋友一起参加募捐活动

鼓励孩子学习生活技能

冬天对你的孩子来说是学习生活技能的好时机。向孩子挑战，让他们尝试一些户外冒险活动，学习一些新奇的东西。

以下是一些有趣的冬季活动，对孩子们来说是很好的学习体验：

* 给年幼的孩子讲故事

* 帮忙照顾小朋友

* 建立网站

* 做志愿者

* 参加在线课程

* 参观大学

* 学习如何理性购物，有计划消费

* 远离电子产品，做一些实际的事情

* 开始一个家庭挑战，比如减肥挑战

如果你很难找到让孩子保持活力的活动，不要放弃。不断尝试新事物。事实上，你甚至可以每周轮流挑选一些活动供家人尝试。当每个人都在运动的时候，整个冬天你的身体和情绪都会保持健康。你会教孩子健康的习惯，这些习惯可能会伴随着他的一生。

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