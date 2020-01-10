怎么瘦脸不打针？宝妈快来试试这些方法

减肥本身就是一个挑战，更不用说是身体的某个特定部位。面部多余的脂肪是一个难以解决容易令人沮丧的问题。幸运的是，有很多方法可以增加脂肪燃烧，让脸变瘦。

1.做面部运动

面部运动可以改善面部形象，对抗衰老，提高肌肉力量，让脸看起来更瘦。这里给大家介绍一种，具体做法是：往双颊里吹气，将空气从一边推到另一边，交替地噘起嘴唇，保持微笑，同时咬住牙齿几秒钟。有研究表明，在八周内每天进行两次面部肌肉锻炼可以增加肌肉厚度，让面部年轻化。

2.增加有氧运动

通常脸上多余的脂肪是身体脂肪过多的结果。减肥可以促进脂肪的减少，帮助身体和脸部瘦身。跑步、散步、骑自行车和游泳等有氧运动是一种可以提高心率的体育活动，它被广泛认为是最有效的减肥方法之一。多项研究发现，有氧运动有助于促进脂肪燃烧和脂肪减少。

3.多喝水

喝水对整体健康至关重要，如果你想减掉面部脂肪，喝水尤其重要。研究表明，水可以让你保持饱腹感，增强减肥效果。更重要的是，保持水分被认为可以减轻体液潴留，而后者会防止面部浮肿。

4.限制饮酒

虽然偶尔在晚餐时喝杯酒也不错，但是过量饮酒可能是导致面部脂肪和腹胀的最大因素之一。酒精热量高，但营养含量低，可能会增加体重增加的风险。控制酒精摄入是控制酒精引起的腹胀和体重增加的最好方法。

5.削减精制碳水化合物

如饼干、意大利面等，这是常见的体重增加和脂肪储存增加的罪魁祸首。这些碳水化合物经过了大量的加工处理，失去了有益的营养和纤维，除了糖分和热量外几乎不剩下什么。因为它们含有很少的纤维，消化得很快，导致血糖水平急速上升、下跌，可引起暴饮暴食。

6.确保睡眠充足

好好睡觉可以帮助减掉面部脂肪。睡眠不足会导致皮质醇水平升高，皮质醇是一种压力荷尔蒙，会产生一系列潜在的副作用，包括体重增加。睡眠充足可以帮助大家控制体重和减少面部脂肪。

7.注意钠的摄入量

钠过量摄入的一个表现是肿胀，它也可能导致面部浮肿。这是因为钠会使身体保持多余的水分，导致液体滞留。所以，建议大家少吃咸味零食、加工肉类、方便食品等，来减少钠的摄入量。

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