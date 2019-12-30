回忆怀孕那一刻，还是幸福到想哭……

宝宝的到来，无疑是上天给一个家庭的最大惊喜。当小生命突然降临的时候，作为爸爸妈妈，有的感动，有的难以置信，有的抱头痛哭，有的甚至心情复杂。

这些妈妈和爸爸写下了他们第一次知道有了宝宝时的感受，育姐本来以为大家都会差不多，没想到大家的故事都这么有意思啊，但都洋溢着满满的幸福~

@摩卡：结婚两年后才撤掉避孕措施，计划怀孕。老公网购了一盒子验孕试纸备用，试纸到货的那天我拆开来看了看，想到反正很便宜就用一个试试，用完发现居然显示了两条杠。我觉得不可能，以为老公买的验孕棒是假货，就让他也验一个试试，结果他试出来只有一条线。我就这么莫名其妙的怀孕了，一切才刚刚开始准备，他竟然就来了。

冒昧的问一句，可以分享一下避孕措施吗~效果好好呀~

@萌贝贝：我是和我老公在一起一年了才怀上的，当时还没打算怀，知道怀孕了的时候特惊奇，这是才反映过来原来我是个女人，我居然可以做到有生小孩这么伟大的事，惊奇，惊叹，惊喜哦！！~

虽然提前备孕最科学，但是这种意外其实才是最惊喜的~有木有？

@纽扣妈：结婚两个多月，姨妈迟了十多天，和老公跑去药店买了两根验孕棒。一根深一根浅，没认真看说明书的我特肯定的和我老公说，没有没有肯定是想多了。不知道他出于好奇还是出于直觉一定要自己看看棒子。然后他说，说明书上说一深一浅是怀孕没错啊，然后笑的像傻缺一样。

你永远不知道明天和意外那个先来，除非是意外怀孕了！有一起恰柠檬的吗？

@葡萄味芬达：我是半信半疑的一连几天人都晕晕的像感冒了一样，还以为是大姨妈推迟了呢，晚上的时候验了下把我吓一跳，怎么这么快？有点不相信，第二天早上又验才敢告诉老公，那时还没结婚呢，后面就奉子成婚了。直到现在老公还很骄傲，说没什么事情难的倒他，简直不要脸。

对！就是凑不要脸，他最多播了个种，发不发芽/结不结果还是要看我们的~

@思绪走了光：看到第二条杠后大叫了一声老公的名字，把准备出门买菜的老公吓了一跳，然后我就坐在马桶上抱着某人的腰大哭，我也不知道为毛，也许是觉得再也不能理直气壮的做某人的小女孩了吧～

不会呀！如果是个姑娘，就多个人一起撒娇；如果是个小子，就有两个男子汉保护你了呀。

@Sheri：刚知道的时候还是大哭了一场，因为我本身其实不是特别喜欢小孩，而且一想到人生从此多了一个不可抹去的牵挂，就有一种莫名的悲伤…浪子再也不能无牵无挂的浪了…生的时候还大出血，吓了全家人。但是当我看到宝宝的时候，就觉得此生甘愿牵他挂他，再也不想浪了。

为了孩子可以改变性格，可以义无反顾走一趟鬼门关，母亲有时候就是这么伟大！

@simida：那天老婆让去买验孕棒，说姨妈推迟七天没来，很晚了，还是穿了衣服找了好久才买到，回来一验，两道杠。老婆说啥我已经不记得了，光顾着笑了，后来她掐我才反应过来。一晚上没敢睡觉，开个台灯盯着老婆肚子（其实是被子）一直看，一边看一边继续笑得像个傻逼。

看得出来，你是个好老公，将来肯定是个好爸爸，记得以后多个人要守护了哟~

不管那个时候心情如何，就是现在回忆起来也是记忆犹新，毕竟这件人生中的大事都会给大家不同的感触吧~

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