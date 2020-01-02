地震瞬间护住妻子，能嫁给爱情真好~

古语有云“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”，然而这句话并不是100%适用，事实上当你选择了正确的人，那么在面临灾难的时候，另一伴也能与你同舟共济，这大概就是嫁给爱情的样子。

01

地震来了，我想与你一起面对

前两天，四川资中县发生5.2级地震，距震中16公里的威远县的震感也非常明显。地震发生时，罗先生站在家门口，当发现地震的时候，他没有立即往外跑，而是朝屋内的妻子大喊“过来过来”，随后一把把怀孕的妻子搂进怀里，直到地震结束~

据了解，罗先生和妻子吃完饭准备出去转转，临出门的时候，妻子发现手机没带就回房间拿，而罗先生则在门口等着。结果妻子刚进去没多久，地震就开始了，当时有很强的的震感。

妻子老家是绵阳的，经历过“512”汶川大地震，所以她非常害怕。虽然罗先生自己也很害怕，但是他还是站在门口喊妻子过来一把抱住并轻声安慰。至于为什么选择在门口，罗先生表示他觉得门口应该是比较安全的地方。

灾难来临，他没有独自逃跑，而是在第一时间，考虑到妻子的地震经历，看来不是所有同林鸟都会各自飞~

这里小小的提一句，地震的时候，门口并不是很安全，大家最好还是找个墙角蹲下，另外厕所也是个不错的选择。

02

我爱你，所以把一切都给你

总有人说爱情没有实体，它看不到也摸不着，但其实李叔爱情却能被所有人看到。对于李叔来说，爱老婆就是把一切都给她。李叔是小区里一个很普通的大爷，但是他超级爱老伴。我妈跟我说过：“小区里李大爷是真的好，别人给他一根香蕉，都要带回去给李婶。”

记得有一次，小区门口搞活动送一小瓶牛奶，一堆大爷大妈在那排队领，轮到李大爷的时候，他问人家：“可以多给一瓶吗？我想给老伴带一个。”得知不可以，李大爷把牛奶揣进了怀里，说道：“那我就不喝了~”这一举动让在场的人哭笑不得。

我还听我妈说，李大爷看到什么东西都想要一个给李婶，为此李婶总是骂他厚脸皮，对此李大爷也不生气总是笑嘻嘻的。前两天散步的时候，发现李大爷和李婶两人手挽着手，李婶脸上挂着幸福的笑容。我能看得出来，这个笑容非常舒服。

只有一直被爱浸润着，才能露出那样的笑容。

03

因为喜欢你，所以我尽全力对你好

小区有一对胖子夫妻，大家都很喜欢他们，尤其是小区里的女人们，都非常羡慕胖子媳妇：“虽然她老公没多大本事，但是对老婆真的太好了。”胖子是送外卖的，每天风里来雨里去，按道理应该是很瘦的，但是却真的很胖，原因是吃的太多了~

因为觉得自己没什么本事，买不了好东西给媳妇，所以他总是想着法子给媳妇做好吃的。可是呢，胖子媳妇又比较挑食，尤其是怀孕的时候，特别不待见胖子做的东西。为此胖子做的很多，媳妇却不肯吃，而他自己又舍不得，就这么慢慢把自己喂胖了。

胖子经常说：“我没啥本事，没法给媳妇多好的生活，但是我会尽我所能，给她幸福。”于是他的媳妇，从没让人看出生活不如意的样子，反倒非常亲和，从不和别人生气。每次一家人出来，总弥漫着岁月静好的感觉。

有你，我就有了全世界。

04

愿得一人心，白首不分离

读大学的时候，系里有个老教授，妻子是系主任，两人大约都有50多岁了，有天晚上去操场跑步，发现两个人在路灯下牵着手慢慢散步，好温馨。教授上课的时候，一提到他的妻子，总是喊他“亲爱的”，好甜。

爱情其实没有那么浪漫，大部分情况下，它都非常平淡，真正让你感动的是被另一伴的包容、理解、照顾。也许TA不是全世界最好的那个，但只要对你最好就足够了~

余生很长，愿你也拥有爱情最好的模样！

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