性爱的美好，孕期也请Just enjoy！

虽然怀孕是许多生理和情绪变化的开始，但下面这件事你可能会很高兴想知道：除非出于特别的医学原因，在怀孕期间享受性爱是安全的行为。事实上，你甚至会发现这种感觉比以往任何时候都好!

孕期性趣变化

在怀孕期间，准妈妈对性的渴望改变是非常正常的。在怀孕的头三个月，孕妈妈可能会经历疲劳和恶心等常见症状，这两种症状都会降低性兴趣。好消息是在怀孕中期，随着幸福感、活力和性欲的回归，人们可能会重新对性产生兴趣!不过，请记住，在怀孕快结束的时候，你的兴趣可能会再次减弱，因为体型越来越大，行动越来越不便。

除非有任何医学上的原因，在怀孕期间准妈妈的身体含有更高水平的荷尔蒙。这些荷尔蒙会引起身体的变化，进而产生一种强烈的感官感受。怀孕期间的性生活比以往任何时候都更加刺激和满足，一些女性第一次经历性高潮或多次性高潮就是在孕期。

此外，你的伴侣可能会现你“额外的曲线”相当性感。

孕期会有怎样的生理变化?

在孕期，孕激素和雌激素通常会产生一种油然而生的幸福感和满足感，并会让肤色、皮肤质感和毛发发生改变。雌激素水平的增加还会导致盆腔的血流量增加，导致女性出现性唤起时才出现的肿胀。

此外，乳头变暗(这对伴侣常常很有吸引力)，乳房变大，触感更敏感，所有这些神经末梢感觉变得超级敏感，唤醒更快，感觉更强烈和持久，也包括高潮。

什么时候可以享受性?

答案是任何时候：只要没有医学上的原因阻止它。通常来说，孕早期、早晚期要谨慎些，孕中期如果没有身体不适可以放心爱。

怀孕期间最好的性爱姿势是什么?

两人都觉得舒服的姿势，当然，“传教士”体位可能会变得不舒服，所以可以尝试后入、并排和坐姿。

怀孕期间继续性生活有什么好处?

准妈妈和伴侣之间保持身体和情感联系，这点其实很重要。因为双方即将踏上作为父母的新旅程。而且性有助于保持骨盆肌肉的张力，有助于分娩。

况且这也是一种享受!怀孕是一种新的体验，而怀孕期间的性生活没有理由不成为一种新的感官体验。

如果性生活不愉快呢?

怀孕期间准妈妈有许多生理和情绪上的变化，一些性关系在怀孕期间可能会得到改善，但还有一些却可能感到不适，此时最好的方法是彼此坦诚地表达自己的感受、需求和期望。

这可能是一个理想的机会来探索彼此身心，并找到新的方式给对方带来快乐。最好方法是花时间交谈沟通，试着建立一种安全感和亲密感，专注于对彼此的爱，而不仅仅是性生活本身。如果情感亲密，那么很有可能接下来会有更亲密、更令人满意的性爱。

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