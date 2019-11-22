饮食方式辣么多种，想保持健康记住这6点

饮食方式很多种，不少还很流行，比如地中海饮食、低碳水化合物饮食、全食等。它们都有着普遍适用的规律，并且不管饮食是由什么组成都能产生一定效果。

事实是，上面提到的所有饮食方式，以及所有与长期健康相适应的饮食都有一些重要的共同点，下面我们一起来看：

1.降低添加糖

添加糖是饮食中最糟糕的一种成分。当人们吃太多的果糖（谈的主要形式之一）时，会使肝脏超负荷，肝脏被迫将糖转化为脂肪。而且，果糖除了被认为是非酒精性脂肪肝的主要诱因，还与许多疾病有关，包括肥胖、2型糖尿病和心脏病。

2.控制精制碳水化合物

精制谷物是通过磨碎全谷物，去除麸皮和胚乳制成，丢失了大部分纤维和好多营养成分。其虽然能提供很多热量，但营养非常少。如果没有全谷物中的纤维，淀粉会导致血糖水平迅速飙升，导致在几小时后血糖骤降时你又会饿，然后你会继续吃，越吃越多，容易暴饮暴食。

3.限制精制植物油

植物油已有几千年的历史，而精制植物油是20世纪初才开始进入人类饮食，包括大豆油、菜籽油、玉米油、棉籽油等。

这些油有很多问题。其中一个主要是它们含有的多不饱和脂肪酸omega-6脂肪酸的量太高，而大多数人都食用了摄入了过多的脂肪酸。植物油中主要的omega-6脂肪酸亚油酸(又称亚油酸)能进入LDL脂蛋白，使其更容易被氧化，并导致内皮功能障碍。这是引发心脏病的2个关键步骤。

4.限制人造反式脂肪

反式脂肪又称为反式脂肪酸，通常由“氢化”植物油制成，使其在室温下变成固体，并延长保质期。最典型的代表是人造奶油、人造黄油，使用植物油时油温过高或时间过长也易产生反式脂肪酸。常见含反式脂肪酸的食品有西式蛋糕、巧克力、饼干、油条等。

大量研究将反式脂肪与炎症的增加联系起来，并且发现反式脂肪的摄入与心脏病之间有很强的联系。现在已有很多国家限制或禁止在食品中使用反式脂肪。

5.多吃蔬菜

通常，大多数的健康饮食方式都建议多吃蔬菜。蔬菜富含抗氧化剂和多营养物质、纤维，有助于减肥，还对肠道健康好。我们普遍认为蔬菜有益身体健康，已有很多研究表明多吃蔬菜能帮助降低患病风险。

6.注重膳食而不只是限制卡路里

所有这些饮食都有一个共同点，那就是不强调热量限制。虽然卡路里对于控制体重显然很重要，但从长远来看，简单地限制卡路里摄入而不考虑你所吃的食物很难达到效果。与其一味减肥或限制卡路里，不如把滋养身体变得更健康作为我们的目标。

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