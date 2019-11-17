想要产后减肥，请从这些早餐开始

一说到减肥这个话题，估计很多产后妈妈都是一肚子苦水要倒。都说产后会减重不少，可为了扮演好“母牛”这个角色，每天都不停歇地给自己增加营养。可现在孩子断奶了，自己身材依然臃肿不堪。

于是乎，为了快速达到减肥效果，很多妈妈在断奶后便开启了节食的模式。有时候为了保持身材，连早饭都省了。可如此一来，不但没有起到减肥功效，还在增肥的路上越走越远。这到底是什么原因呢？

其实，不吃早饭并非是最好的减肥方式。有关研究显示，不吃早饭的人很容易饥饿，在午饭前反而更容易用高糖分和高油脂的食物来填充。或者由于过于饥饿，导致午饭吃的太油腻或太多，这样只会让身体吸收更多的热量。

想要正确减肥，早餐一定要吃得好，补充足够的营养，其次要热量低。减肥早餐的三大核心主要是牛奶、鸡蛋和粗粮。以下这些早餐低热又饱腹，供大家选择：

水果酸奶+全麦面包

酸奶能很好的帮助我们清除体内垃圾，也能补充我们需要的营养，作为减肥早餐食用更恰当不过。

粗粮不会让血糖上升过快，在肠道停留的时间比较长，饱腹感比较强，是减肥不可少的优品。真正的全麦面包已经不再是我们所熟知的美味面包了。对于很多人来说，这种面包也许不好吃，但对于乐于管理自己身材的人来说，这种杂粮面包反而因为膳食纤维多，饱腹感十足，是不可多得的减脂早餐。

牛奶燕麦粥＋蔬果

早上起来重新煮粥，的确会很浪费时间。好在有速食燕麦片，能快速解决完成制作的同时，还可以给身体提供必要的蛋白质和碳水，尤其是丰富的膳食纤维，还可以提供强烈的饱腹感，而且脂肪含量也几乎可以忽略不计。

把牛奶和燕麦掺在一起，放在微波炉转2分钟即可完成一碗完美地牛奶燕麦粥。对于早上懒得开火的人来说，这种制作的方式可以说是很方便了。如果再能搭配一些新鲜的水果，那一定是很丰盛了。

燕麦属于全谷物健康美食，保留了大部分的胚芽、胚乳和麸皮等。没有任何蔗糖部分的添加，保留了谷物的自然原味，大大增加了饱腹感。加热后的燕麦粥有浓郁的麦香，爽滑于唇齿之间。

现磨豆浆+三明治

难道减肥的妈妈还在喝路边摊廉价豆浆，加点豆浆粉和糖就能冲起来的那种？现磨的黑豆浆才营养丰富，而且喝起来口感丝滑，让人欲罢不能。三明治可以用面包片裹上一片火腿和煎蛋即可完成，非常便捷。

不过对于很多喜欢睡懒觉的上班族妈妈来说，总觉得早晨做豆浆会觉得时间不够充裕。其实我们也可以在前一天的晚上就制作完成，这样早上就不用手忙脚乱了。

当然，健康的早餐远远不止这几种。其实像水煮蛋、玉米、牛油果、红薯粥等低热量的食物，都是健康减肥的优质早餐。最后还是很想再补充一句，产后减肥并不是一味的控制食量，而是控制好热量，摄入丰富的营养素。

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