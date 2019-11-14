BB刚出生不久，不料丈夫却要分房睡

小黄去年年初得知自己怀上了宝宝，开心地差点流下泪来，连忙把消息分享给了丈夫。其实夫妻两已经结婚四年，感情不错，但一直没怀上宝宝。哪知听到消息，丈夫也并没有欣喜若狂的表现，只是淡淡地表示：现在终于能和家里长辈有个交代了。

长辈催生娃，丈夫态度暧昧

刚结婚时，小两口谁也没提怀孕的事情，可随着婚龄越来越长，家里的长辈坐不住了，三令五申要夫妻两赶紧拼个孩子出来，甚至时不时就给他们发各种宝宝的可爱照片，委婉表达想抱孙子的欲望，有时甚至还发什么不孕不育的莆田系医院广告给小黄。

小黄仔细想了想，确实年纪越大生孩子越不易，于是和丈夫认真谈了谈关于生孩子的话题。谁知道丈夫态度很暧昧，一会说现在工作要紧，一会又说想多享受几年二人世界。谈到最后，小黄撂下狠话：“现在不是我最想生，你爸妈每天发什么东西给我你又不是不知道，让我受委屈你就开心了？不愿意就离吧！”

总之丈夫勉勉强强地同意开始备孕，只是孕前检查、吃叶酸片什么的都不积极，非要小黄强调多次才去做。小黄虽然并不是很理解，但觉得孩子出生后丈夫应该就能体会到当爸爸的责任感，能改性子，于是没太在意继续备孕。

孩子出生，丈夫完全不分担

10月，小黄终于顺产生下了一个儿子。说实话，丈夫看到孩子的第一眼还是激动的，但眼里就是没有小黄那种对孩子浓浓的爱意。小黄心想，毕竟孩子是自己怀胎十月生下的，可能丈夫还没调节过来，与孩子没有亲近感才会这样，等父子两熟悉起来，父爱应该就会被调动出来。

谁知道，丈夫并没有按照小黄预想的那样改变。小黄从出院回家后，天天因为孩子的吃喝拉撒忙得不亦乐乎。第一次当妈妈的无助惊慌总是让小黄感到很沮丧，但丈夫没有给予任何实际性的帮助，孩子哭了第一时间还是喊她，没换过一次尿布。

丈夫提出分房睡，妻子情绪爆发

在家陪了小黄五天，丈夫就恢复上班。在孩子出生后的第十天，小黄因为每隔1~2个小时就要给孩子喂奶，极度缺觉，脾气也暴躁起来。

丈夫下班之后，把鞋一脱，往沙发上一坐就说：“今天领导说我最近总是呵欠连天，精神状态不好，工作态度不积极。我讲儿子刚出生晚上总是哭，睡不好，你猜领导说啥？”小丽也有些丈二和尚摸不着头脑，丈夫继续说：“他讲公司最近效益不好，谁的表现不好可能就会被裁掉，让我自己多注意，别再这个时候掉链子”。

小黄又气又无奈地说：哪能怎么办？孩子哭又不是我能控制的，我也很烦啊。

老公叹了口气说：养孩子就是麻烦，一天天的就不能让人睡个好觉。

小黄觉得气血上涌，指着老公就说：你还嫌没睡好觉？晚上孩子哭你起来过一次吗？你什么意思？

老公摊了摊手，用疑惑的表情看着小黄说：没什么意思，我今天想了想，觉得咱们晚上还是分开睡吧，这样你也方便照顾孩子……

小黄听完只觉得一阵眩晕，老公到现在别说变成一个负责任的爸爸了，一天天想的都是怎么逃避照顾宝宝。分床说是方便我照顾孩子，其实根本就是想晚上自己好好睡觉！

分床睡简单，可夫妻感情也在这个举动中消磨了。如果妻子把全部的精力投放在孩子身上，一天天一年年和老公没有正常的交流和亲密接触，这个家还能维持下去吗？

小黄沉默了几分钟，越想越生气，一脚揣在老公身上，大叫：那你给我去啊，现在就滚！就留下我一个人照顾宝宝是吧？那我和你结婚有什么用？你还算个爸爸吗？

老公被小黄的举动吓到，搞不清楚小黄这是怎么了，只能摸着自己腿上被踹的部位，连忙躲到了卧室。

其实，小黄生气也并不是不能理解。许多夫妻在有了孩子后选择分房睡，丈夫嫌孩子吵，妻子心疼丈夫上班，久而久之两人的联系越来越少。女方只忙着照顾孩子，男方却离妻子和孩子越来越远。

育姐提醒：不建议夫妻俩长久分房睡

虽然刚有孩子的几年很辛苦，但育姐还是呼吁各位不要轻易长久分房睡。因为真正需要改动睡觉位置的是宝宝。一开始宝宝可以睡在大人卧室旁的婴儿床内，方便立即照顾，等到再大一些就单端放在小孩房，这样宝宝才能从小培养出独立的性格。

即使妈妈很享受被孩子黏着需要着的感觉，但不要忘记这个家里还有你的丈夫，他也需要你的“悉心照顾”。当然，作为丈夫，不要把育儿的责任全推给妈妈，既然孩子一开始和大人睡在一起，半夜里哄孩子的，为什么就不能是爸爸呢？

很多时候，分房睡其实就是家庭关系错位的第一步，来看看网友们的经验之谈吧：

@拉拉果：我家是宝宝睡我边上小床，老公睡我右边，宝宝半夜一哭，我就把老公踹醒让他冲奶去。现在想想我爸妈当时婚姻出问题，可能原因都在我，从小都是和妈妈睡，他们一直都是分房睡。我小时候一直以为其他家庭也是这样，后来才知道只是我家这样，一直到我上初二爸妈才睡一个房间，我周末回家还是会把妈妈抢过来。

@guess：有些家庭，父母与孩子关系先后排错。谁好，也没有夫妻老来伴好，他(她)和白头到老相伴终生，互相扶持。有的女人把孩子放在第一位，到上高中还不分床，把丈夫分床。儿女长大都有自己的家庭，好的儿女经常买点东西给父母。一般多的家庭，儿女给父母钱了事。夫妻呢，挣钱一辈子都给对方，为对方需花钱的地方，绝对付出。儿女呢，为父母付出能拿出百分十(或者}之五，你看是夫妻关系重要，还是与儿女关系重要。

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