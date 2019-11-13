笑喷！为了哄宝宝睡，爸爸们也是蛮拼的

小宝宝的吃喝拉撒睡都需要人照顾，虽然这个重担往往被妈妈们挑起，但如今越来越多的爸爸们也一起加入了育儿的阵营。

不过，比起已经被宝宝磨练出“十八般武艺”的妈妈，爸爸们在带娃这件事上总是有些不得门道，有时甚至会发挥出令人捧腹的创意。这一点，从哄娃睡觉这件事上就可以看出来。

技巧一：哄娃哄到我先睡

无论使出了什么招数，唱歌讲故事，宝宝就是不愿意睡，眼睛张得老大怎么办？爸爸们只好继续哄，可是躺在香香软软的床上，眼前变得越来越模糊，说话速度逐渐放缓……终于，一堆爸爸在哄孩子斗争中败下阵来，自己先睡着了。

比如这样，只想问问到底是爸爸哄孩子，还是孩子哄爸爸呢？催眠效果堪比儿时的数学课，现在的领导开大会。

注意孩子的小眼神，都看呆了，估计心想：老爸你睡得挺香的啊？？！

自己睡着了还不算过分的，还有爸爸自己睡着了还把被子卷走，徒留娃在冷风中看着爸爸的背影，妈妈回家看到这种场景都想打人。

曾经有位爸爸，哄着孩子睡着后呼噜震天，却用手臂把孩子紧紧箍在自己怀里，可怜的娃醒着却动弹不得，无论怎么哭闹爸爸就是不醒。

最后妈妈回来，走到房间里才发现这一幕，宝宝看到妈妈的脸忍不住委屈地哭了起来，和一旁爸爸熟睡安详的脸形成了鲜明对比。心疼孩子！

接下来让我们欣赏一位妈妈拍下的精彩4连拍组图。照片里的爸爸从沉睡到醒来发现孩子不见了，一脸恐惧的表情暴露了他的内心活动，一定在想：“哎呀?我崽去哪里了？刚才不是还在这里吗？我不是还在哄他睡觉吗？完了完了这下老婆要打死我了。”幸好孩子没有乱跑，只是在他头顶睡得香喷喷呢。

睡一觉醒来发现孩子不见的还不止上面这位。之前有一位爸爸在网上火了，妻子去做饭让老公带着孩子睡午觉，结果丈夫哄着哄着，一大一小都睡着了。可能是孩子的睡姿太奔放，在床上扭来扭去，不一会竟然从床上“消失了”。

等妈妈做好饭过来，只看到爸爸的身影，吓得她赶紧把老公喊起来找孩子。不过大家都在屋子里，孩子难道会被凭空偷走吗？这时爸爸才发现蚊帐鼓起了一块，往前一伸头，发现小宝宝掉到了蚊帐跟床边的缝隙中间了，但是小宝宝也没有哭闹，睡的还是十分熟。

于是丈夫只好拽着小宝宝的胳膊把他提起来，脸上还忍不住露出了笑容。在一旁的妈妈看见这一幕被逗笑，本来生气着急的心情都不见了。

技巧二：用各种道具摇晃宝宝

有的爸爸从妈妈那里得到了“真传”，得知哄孩子睡觉就得抱在怀里轻轻摇晃，这样孩子就会困意来袭逐渐睡着。可爸爸们似乎是觉得摇晃又累又麻烦，还不能打游戏，咋办？借助各种道具呗，于是就有用床单的：（宝宝无奈的表情亮了）

有用玩具车载着宝宝，爸爸自己遥控满屋跑的：

有用购物袋加拖把棍自制秋千的：

幸好这些宝宝不会说话，否则这些爸爸作死就会被妈妈们发现了。不过育姐提醒，摇晃宝宝可以，但千万注意幅度要小力度要轻，否则可能引起“婴儿摇晃综合征”，宝宝轻则头晕恶心，重则脑出血脑震荡，甚至影响大脑的发育。

技巧三：才艺大比拼

文艺的爸爸们想出了新的招数，觉得转移孩子的注意力，他说不定就不哭了，孩子看着看着看呆了累了说不定就睡着了。

所以因此国外有一位喜欢美声唱法的爸爸，张嘴连续发出“啊——”的声音，结果刚才还吵闹不休，胡乱挥舞四肢的宝宝真的稳定下来，闭眼睛入睡了，看文章的家长不妨试一试，万一有效呢。

不会唱歌，气不够长怎么办？没关系，咱们还能跳舞：

跳舞也不会，姿势不够妖艳怎么办？或者试一试用孩子当打击乐器？大概也是一种特殊的抚触，看看这位爸爸自信的动作。一旁放着伴奏的手机，手法之专业，技术之娴熟真是令人赞叹，就是不知道宝宝这样真的能睡着嘛？

技巧四：终极大招

如果以上几种方式都起不了作用，孩子就是睡不着怎么办？那只好——扮成孩子的妈妈了。

这亮丽的小睡裙，面膜和头箍，简直是模仿到精髓，也是难为各位爸爸们啦。

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