发现孩子有学坏苗头，请立马管教！

一些父母对孩子管教严格，也有一部分父母选择放养，只要孩子不犯法不闯祸随便他想干什么就干什么。但这样真的好吗?下面给大家说说孩子变坏的几个特征，如果发现了一定要立马管教。

1.爱发脾气

一些孩子因为父母的宠爱喜欢发脾气，一言不合就大哭大闹。在他们看来，只要我生气了就什么都有了。这当然不行，孩子长大之后是会出问题的，别人可不会像父母那样迁就他。

2.做事情缺乏毅力

很多孩子对各种未知事物充满好奇心，喜欢去探索。但他们一旦尝试了觉得没想象的那么好玩，或觉得太辛苦立马会放弃。这是非常不好的习惯，大家一旦发现一定要应该及时纠正。

3.缺乏诚信意识

诚信作为中华民族的传统美德，必须从小教育孩子让他明白这点。父母一旦发现孩子有撒谎的行为，要立即教育令其改正，因为没有诚信的人难以在社会中立足。所以，大家要教育孩子做个诚实守信的孩子，这样以后的道路会走得更顺利。

4.暴力

这点很容易被大家忽视。一些孩子脾气暴躁，一生气就爱动手。父母千万不要以为这只是一个小问题，如果不及时纠正孩子以后可能因为一点小事就和别人大打出手，严重的话要判刑的!

5.做事磨蹭

若孩子从小就做事拖拉，家长又没及时引导督促改正，一旦养成习惯也会在日后的学习工作中表现出来，这样一来难成大器。

6.随便动他人的东西

对于这样的行为，大家可不要觉得孩子小就惯着他。作为家长，我们要让孩子从小就知道：不经同意随意动他人的物品很不礼貌，甚至可以说是属于盗窃的行为。大家一定要引起重视啊~

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