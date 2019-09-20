用了无痛分娩会变傻？快醒醒！

无痛分娩技术的出现无疑是准妈妈们的福音，好不容易艰难地度过了孕期，分娩时如果使用无痛分娩，无疑会减轻妈妈生娃时的痛苦。但是，在现实生活中，人们对无痛分娩存在着诸多误解，比如有的老人说无痛分娩会使产妇变傻，事实真的如此吗？

真相揭秘

有很多人在生完宝宝之后，总感觉自己的记忆力有些倒退，做起事情来，丢三落四也是家常便饭，最终把这些问题都归咎于无痛分娩！

但是，育姐这里要非常认真地告诉大家无痛分娩和变傻真没有半毛钱的关系！

那么，产妇记忆力倒退是怎么回事呢？产妇在怀孕期间大脑长期过于紧张，每天都在担心自己在孕期会出现意外的可能，生完宝宝之后，妈妈们还要忍住疲劳照顾宝宝，而长时间的睡眠不足也会让妈妈的精神状态变得特别差，自然而然妈妈们的反应就会慢一拍，记忆力下降也很正常。

无痛分娩技术如今已经十分成熟，它可以帮助女性在分娩时减轻痛苦安全性就又极高，准妈妈们不必对其“敬而远之”！

带你了解无痛分娩

无痛分娩其实从字面上的意思也可以了解到，它是一种帮助产妇在分娩时减轻疼痛的方法。一般无痛分娩通过椎管内分娩阵痛效果最佳，这一操作必须有经验丰富的麻醉师进行，产妇可以根据自己疼痛的感受进行药物的控制，无痛分娩的镇痛泵可以使用至宝宝出生。

使用无痛分娩之后，产妇在分娩时意识清醒，和没有使用无痛分娩相比产妇的痛感明显减轻。大家可以放心的是，无痛分娩所使用的药物，主要是在产妇的脊髓神经周围产生作用达到止疼的效果，药物不会进入到产妇的大脑，而且药物的使用量极低，又属于短效麻醉，对于胎儿的健康和智力并不会产生什么影响！

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