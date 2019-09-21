小家伙爱哭怎么办？这些小妙招来帮你

很多爸爸妈妈都会有这样的烦恼：自家宝宝太爱哭了，一点点小事都能哭不停。其实，哭是有一定要的正面意义，是一种情绪的表达。但作为家长，我们也要了解为什么孩子总是哭的不是时候，如此才能协助他们管理情绪。

宝宝爱哭的原因

1. 缺乏语言表达能力

自从宝宝出生之后，一些爸爸妈妈对他照顾的很周到。基本上不用宝宝说什么，一个眼神、一些动作就能知道他想要什么，而这却会造成宝宝语言表达能力无法成长。如果宝宝遇到了令他不适的事情，无法用言语来说明，就会通过哭闹来表达感情。

2. 需要不被满足

很多爸爸妈妈因为工作忙，不能够一直陪伴着宝宝。这个时候宝宝就会缺乏安全感，显得焦虑、不安，表现出来往往就是爱哭。

3. 天生多愁善感

有些宝宝情绪本质负向，遭遇不如意时会通过哭闹、发脾气等来表达。爸爸妈妈不要因此责怪宝宝，对宝宝发脾气，以免影响亲子关系，无法心平气和地教导。

4. 只是获取手段

很多爸爸妈妈非常宠爱宝宝，怕宝宝哭，只要是宝宝提出的要求都会满足。久而久之宝宝就认为用哭来得到或比避免自己不想做的事情很有效。

解决宝宝爱哭的措施

1. 不要给予太多注意力

很多宝宝爱哭是想要某些东西，或是自己犯了错误，想通过哭闹来躲避惩罚。如果是这样的情况，爸爸妈妈在宝宝哭闹时，不要给予他太多注意力，可以给他安慰，但不能过多同情，更不能因此取消惩罚。

2.理解宝宝的敏感性

有的宝宝天生性格比较敏感，可不要不准宝宝哭。大家可以鼓励宝宝坚强起来，引导他克制哭，并给予足够的理解、同情，这样做可以减轻宝宝的孤独感和脆弱感。

3.培养宝宝的语言能力

如果宝宝是因为缺乏语言表达能力，遇到事情无法说出自己的感受才会哭闹。爸爸妈妈可以培养宝宝的语言能力，鼓励他们说出哭的原因，并给予一定的安慰。

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