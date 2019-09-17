关于孩子开口说话，有一些功课你必须要做！

作为父母，宝宝的每一次成长都格外期待，第一次剃胎毛，第一声笑……甚至是第一次拉粑粑都会被拍下来纪念保存。开口先学会叫爸爸或者妈妈更是尤为珍贵，我们知道你很想听到孩子说的第一句话，以下是你在等待的过程中需要知道的事。

宝宝有自己的沟通方式

其实在你的宝宝说第一句话之前，他就已经在和你搭讪了。建立眼神交流，模仿你的面部表情，喃喃自语、咕咕地叫、咯咯笑、哇哇大哭——这些都是对话的形式。所以别把他晾在那儿，可以模仿他的声音或回应他的哭声，让他知道你听到了他的声音，自己没有被忽略。

经常和孩子说话

你可能会觉得对孩子说“爸爸在做什么？他正在打开冰箱。看！他把牛奶拿出来了！”这样的话有些蠢，但我跟你保证，你和孩子说的越多，他的词汇量就会越大。当你在逛街介绍着经过的东西或者边说边把物品扔进购物车里也有同样的效果。最好把注意力集中在他真正感兴趣的事情上。当他指着一只猫却说不出话来，帮他说“小猫咪，多听话，多漂亮的小猫啊。”你说得越多，孩子的声音越大，他就越有机会学会说话。

孩子会学得很快

作为妈妈，你应该知道：在18个月到2岁之间，宝宝的词汇量能从50个左右增加到250个！专家称之为快速映射，我们称之为“神奇”。

孩子明白的比他能说的还要多

让你1岁的孩子说“把球给爸爸”，他能照做，即使他还只会说“球”这个词。孩子们到这个年龄第一次能够遵循简单的指示。专家表示，在宝宝说第一个词的时候，他们已经能听懂3到50个词。

不要有压力

孩子们学习语言的速度各不相同，所以相信你的直觉。专家指出，除非你的孩子没有表现出交流的意愿(比如不主动与你接触或眼神交流)，否则不要担心。如果你担心的话，就去看医生。

以下是在第一年要注意的几个基本问题：

在头三个月，宝宝会通过咕咕叫、咕噜咕噜为不同的需求发出不同的哭声来进行互动。

到六个月，他就会逐渐变得喋喋不休，制造噪音。

大约12个月大，他会模仿语音，说出第一个词。

和宝宝多说话

短句，高亢的声音相配合比较容易成功！甚至大一点的孩子也会这样跟小一点的孩子说话。不必多虑，用更高的音调说话有助于吸引宝宝的注意力，简单的句子能确保宝宝更好地理解你说的话。

孩子的第一句话是基于需求和兴趣

因为想要，孩子会创造性地把单词串在一起，得到他想要的东西。其他可能的话题包括喜欢的食物，小动物或动作词(拿，摇头等)。

通过阅读刺激说话

当你读书给孩子听、和他交流会让他听到你声音的节奏。另外阅读会让孩子接触到很多日常生活中不会出现的词语。他不仅接触到了更多的词，还接触到了不同的词序，比如“这是恐龙吗？它是一只大恐龙！”研究表明，阅读的儿童具有更强的语言理解能力和更丰富的表达词汇。妈妈们不一定非要把整本书的每一个字都读一遍，当你浏览网页，谈论图片，指出颜色和物体，并就不同的场景提出问题也同样有助于孩子说话。

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