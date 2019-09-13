家有小邋遢，家长怎么破？

邋遢的人往往不讨喜，孩子也是一样。如果一个孩子身上总是脏兮兮，脸上永远挂着鼻涕，恐怕很少有人愿意主动伸手去抱抱他，而且对他的成长也很不利。那么如果家有邋遢宝宝，作为父母应该怎样帮助孩子纠正呢?

1.让孩子知晓邋遢的坏处

这一点父母可以借助一些绘本、书籍或者是电视节目让孩子了解。如果能让孩子亲自观察一下显微镜下的细菌，给孩子上一堂生动的卫生教育课效果会更好。同时父母还要教育孩子，如果自己不够讲卫生，别人对自己的印象会大打折扣，而且不讲卫生的坏习惯还会影响一个人的身体健康，给环境带来影响，危害可是不少呢~

2.制定标准，和孩子共同遵守

比如说早上起床后将被子叠好，整理一下自己的房间，修剪指甲，饭前便后记得洗手等等。这些习惯家长必须从孩子小时候就开始培养，越早越好哦~提醒大家，作为父母不必事事帮孩子代劳，只有孩子自己学着做，才能拥有更好的动手能力以及自理能力，不至于在生活中邋里邋遢。

3.父母以身作则

在生活中父母应该注重自身的卫生。如果父母卫生意识淡薄，孩子也会有样学样，邋里邋遢。但是如果父母在生活中干净又精致，孩子想必也不会是脏兮兮的样子。

4.和孩子共同创造干净整洁的生活环境

在搞家里卫生的时候，可以邀请孩子一起参与进来，比如说让孩子擦桌子、系自己的袜子等都可以。孩子如果能顺利的完成卫生任务，千万不要忘了具体地夸奖，这会让孩子拥有成就感，从此更加热爱劳动讲究卫生。

5.让孩子学会收纳

收纳物品可以让空间变得整洁，这是一种好的生活习惯，所以家长有必要教会孩子这一技能。

孩子还小的时候，家长可以不用强制要求他必须将物品收纳的一丝不苟，但是必须让他有收纳的意识。比如说如果孩子将玩具丢的到处都是，妈妈可以帮孩子整理，但同时一定要告诉孩子，物品用完之后要放到该放的场所，这样不仅看起来整洁，下次也很容易找到它。

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