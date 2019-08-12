BB有这几个表现，是要翻身了！妈妈要注意

宝宝学会翻身是个非常有意义的时刻，但由于各个宝宝发育情况不同，翻身时间也就有所差别。如果你家宝宝有以下几个表现，恭喜你，孩子离会翻身不远啦~

1.趴着时宝宝能自己抬头

刚刚出生的宝宝，头部和颈部都非常柔软，难以抬头。等到3个月的时候，头部、颈部、背部肌肉开始有更多的力量。如果宝妈发现原本趴着的宝宝可以抬起头来，这说明宝宝过不了多久就要翻身了。平时不妨多让宝宝趴着，这不仅能让身体变得更加灵活，同时也能促进大脑发育。

2.从仰躺变成侧躺

对于身体还处在发育阶段的宝宝来说，想要完成这个动作还是比较困难的。因为从仰躺变成侧躺需要颈部与腿部力量支撑，身体本身也要有一定的支撑力。如果宝妈发现宝宝有这个动作，离宝宝翻身也不远了。

3.小腿慢慢往上抬

宝宝放到床上后，小腿左右摇晃想要自己向上抬起。一开始，可能腰部力量还不是很足，宝妈要给他些力量，帮助他们翻身，让宝宝体会到翻身的乐趣。

掌握上面几点，宝妈就能及时了解宝宝翻身时间。正常情况下，一般是在3个月左右。但具体时间还是要看宝宝自己，千万别强迫宝宝翻身哦~

在宝宝学翻身期间，宝妈可以抱起宝宝给予适当的鼓励，宝宝无法自己完全翻过去的时候，宝妈可以在后面帮他一把。

另外，宝宝好动，会翻身后他们会在床上翻来翻去，为了避免宝宝从床上摔下，建议宝妈在床的四周安装防护栏或是铺上一层地毯。

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