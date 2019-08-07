熊娃爱打人，简单4招来拯救

“熊孩子”真是个小恶魔，让父母愁坏了脑袋。别人家的孩子听话乖巧，自家孩子长大非但没有改变，还变本加厉。以前只是破坏东西，现在转为欺负其他小朋友,该如何有效改正孩子打人的坏行为呢？

第一招：找出打人原因“对症下药”

孩子打人，往往事出有因。6岁之前的孩子处于“认知自我”的时期，在人际交流上面的能力较弱，在表达自己想法，诸如自己想要东西或者不愿意给别人东西等情况时，就会直接选择用肢体行动来代替语言，因此就会有打人这一行为。家长这时不要立马就指责孩子，甚至打骂。

家长要冷静地与孩子沟通，了解打人的原因，让孩子自己说出事情缘由，同时与孩子一起分析，通过道理来解决问题。孩子已经有了自我的意识，切不可以以打骂的方式教育孩子，孩子反而容易产生抵触逆反心理。

第二招：引导孩子正确宣泄情感

孩子打人可能也是因为宣泄情绪的方式不对，家长要正确引导孩子，告知孩子这样的行为是错误的，并教会孩子如何正确发泄情绪。孩子想要发泄情绪时，可以通过向朋友、家人、老师等亲近的人表达心中想法，或者朝马桶呐喊，再或者与父母阅读有关管理情绪的绘本等等方式排解。

第三招：父母做起榜样

父母是孩子的老师。孩子生活的家庭氛围也是很重要，夫妻融洽，和睦的氛围，孩子也会深受影响，性格也会更加温和，而家庭成员经常吵架，孩子也会形成暴力倾向。父母一定要做好榜样，注意自己的言行，不要“以暴制暴”，给予孩子充分的关心与支持。孩子正确的行为要积极鼓励，强化他的行为，反之，错误的行为要及时整改，耐心教导。

第四招：挤出时间给予陪伴

有时候孩子犯错只是为了引起父母的注意，并不是真的想要打人。如果是这样，那么就说明父母就要好好反思自己，是不是缺乏对孩子的关爱，平时对他忽视不理，导致孩子产生这种负面的想法。

正确做法：不管工作再忙，家长都要多多陪伴孩子，关心孩子，不要让他觉得孤独，要给予他更多的关爱，填满他内心的空缺，不让坏情绪影响了孩子。

一般来说，孩子打人也许只是想博得关注，而并不是有意而为。所以，家长在工作之余也要挤出时间陪伴孩子，不要让孩子失落，难以感受到父母的爱。

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