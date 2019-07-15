有点意思~818新生BB的“异象”！

宝宝出生后，从熟悉的母体环境到了陌生的世界，为了能够更好适应这个世界，更好保护自己，他们会表现出一些本能反应，比如说手足抖动，惊吓反射等等。作为新手爸妈，应该做好功课，提前了解这些宝宝的异常反应，避免不必要的担心。

一触即张的小嘴巴

新生宝宝的小嘴巴一触即张，其实这是宝宝的觅食反射，渐渐的，宝宝还会出现吮吸反射。还在妈妈肚子里时，宝宝觅食不需要嘴巴，但出生后会通过嘴巴吃进去食物满足成长需求，这是必须的。求生本能让宝宝的嘴巴特别敏感，一有被触碰的感觉，宝宝会开心地认为食物来了，所以他会马上张开嘴巴准备吃东西！

一般情况下，宝宝的觅食反射在出生后半小时左右就会出现，六个月左右会逐渐消失。

慢慢的，宝宝掌握了吮吸动作，出现了吮吸反射。一有物体触碰到宝宝的面颊，宝宝会立刻转向一侧寻找来源，别小看吮吸反射，它可是帮助宝宝找到吃到食物的重要动作哦。宝宝的吮吸反射在6到12个月时就会逐渐消失，因为此时的宝宝已经学会主动进食啦！

注意事项：新生儿宝宝如果嘴巴没有被触碰也愿意张开，或是吮吸反射在六个月之前甚至更早就逐渐消失，家长这时应警惕起来，这些情况有可能是宝宝脑内病变，必须及时带孩子到医院确诊治疗。

手足抖动、惊吓反射

这是宝宝大脑中枢发育尚未健全所致，宝宝的四肢、手指等会下意识地出现抖动现象，这种现象随着宝宝的成长发育也会慢慢消失。

宝宝受到突然的惊吓，或姿势突然改变时会出现惊吓反射，表现为双臂伸展、手掌打开，肢体会有短暂用力的表现，惊吓会让宝宝因不安而哭闹，到四个月左右时，宝宝的惊吓反射可逐渐消失。

注意事项：宝宝抽风、缺钙也可导致类似手足抖动现象出现，但是这些病理性因素引发的这一现象通常也会伴有其他症状，比如发热、宝宝不爱吃奶、情绪烦躁等，出现这些现象，一定要带宝宝到医院尽快治疗。

其实宝宝还有很多家长看起来”反常”的表现，比如呼吸急促、呼吸暂停、呼吸时喉咙鼻子里发出杂音等等，如果出现这些现象，只要宝宝不是呼吸困难，呼吸间隔小于十秒，宝宝肤色没有异常，家长就不必担心，一方面，这是宝宝喉头软造成的结果，另一方面，家长也要及时查看宝宝鼻腔内是否被过多的异物堵塞，如果是的话，要注意帮宝宝用恰当的方式清理干净哦！

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