别小看孩子食欲不振，其中的原因并不简单！

很多宝宝都有食欲不振，不想吃东西的时候，虽然表面上看这是一种大家都有的现象，但造成宝宝食欲不振的原因却很多。

这篇文章，育姐来给各位家长总结一下宝宝为什么不想吃饭。

一、情绪影响

有些家长总是认为宝宝吃得少，于是想方设法地强迫宝宝多吃一点，而家长越是强迫，宝宝就越抵触。久而久之，宝宝反而会产生条件反射式的厌食，什么都不想吃。

还有的宝宝进入新环境后，情绪上比较紧张，也容易食欲不振，比如去了医院或进了托儿所、幼儿园。这种由环境带来的食欲差，在一段时间的适应后，会自然消除。

二、疾病影响

大人生病了，都会没胃口，更何况是孩子。在所有的疾病中，有3类疾病，最容易影响孩子的食欲。

1.寄生虫病，最常见的就是蛔虫病，关于这一点大家应该都有切身体会。

2.感染性疾病，比如呼吸道感染、中耳炎，这类疾病可能伴随发烧症状，非常影响孩子的食欲。

3.消化系统疾病，饮食和消化系统的关系太密切了，消化系统出现毛病，食欲一定会受到影响。

当然，除了这3类之外，其它疾病也有影响孩子食欲的可能，需要查明原因对症治疗。

三、其他因素

除了情绪和疾病之外，还有一些因素可能导致宝宝食欲变差。

比如说有些家长在给宝宝断奶后，辅食直接换成新的，导致宝宝对新的辅食不适应，从而引发食欲不振。

也有一些家长喜欢给宝宝吃零食，零食吃多了，宝宝正常的消化吸收会受到影响，食欲也容易减退。

最后，育姐祝各位宝宝都能吃嘛嘛香，有问题早点解决哦~

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