见不得婆婆抱宝宝，你（曾）是这样的新妈吗？

刚当上妈，很多人就遇到一件烦心事——见不得婆婆抱宝宝。最近一位新妈的吐槽引起了很多妈妈的共鸣。

这位网名「椰梨」宝妈发帖说，虽然公婆对自己都很好，但自从有了宝宝之后就特别不想和公婆一起住，很不喜欢婆婆亲近宝宝，很不喜欢婆婆抱宝宝……

她不是一个人，另一位新妈「三七与六月」也发帖求助，表示自己不喜欢婆婆碰宝宝，更听不得她哄小孩的声音，一见不婆婆抱宝宝就特烦躁，瞬间没胃口……心态都快崩了，怀疑自己心理有问题。

还有新妈因为见不得婆婆抱宝宝都怀疑自己产后抑郁了。

讲真，达妈当年也这般。其实，这样的宝妈有很多，不少网友纷纷表示自己就这么过来的。

初为人母，刚开始对宝宝特别有保护欲、占有欲，甚至产生分离焦虑，对别人接触宝宝有不安全感，这种护犊心理很常见，以后也会慢慢缓解。

有时候呢，可能是婆婆母性大发，以至于忽略对孩子妈的尊重，导致2个女人间的矛盾逐渐加深。婆婆的有些行为并非恶意，但不妥当，让原本产后情绪敏感的新妈不顺眼、不舒服。

坦白说，两个人相处难免有摩擦，何况是关系微妙的婆媳之间。如果是自己妈妈，新妈大多可以直接沟通，而如果是婆婆往往有口难言、有话说不出啊~

这个时候，新妈妈一定要及时调整心理状态，多和家人沟通，如果自己不好说可以请老公出面。等度过这段日子回过头来，说不定你会非常感激婆婆出手相助呢~

当然了，婆媳关系不能只有媳妇单方面去改变、适应、不利，我们也希望婆婆们能换个角度，体谅媳妇初为人母的脆弱和辛苦，体恤媳妇需要空间和鼓励，把干涉、建议转化为尊重和支持，如此婆媳关系一定可以越来越友善哒~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)