小孩热咳嗽吃什么好的快？这些食材快来了解下

咳嗽并不少见，但如果小孩久咳难愈，不免让父母忧心忡忡。小孩身体各个器官还没有成熟，建议可以使用食疗法帮助孩子恢复，那么小孩热咳嗽吃什么好的快？下面给大家详细介绍一下。

小孩热咳嗽的常见症状

外感风热、入肺化热造成的咳嗽就是肺热咳嗽，这种热咳嗽的常见症状有：流黄色或黄白相间鼻涕、有很多粘稠的痰液，很难咳出体外。

另外，小孩还有可能伴有咽红、咽痛、口臭、大便干燥等症状。

小孩热咳嗽吃什么好的快

小孩热咳嗽，吃以下这些食物帮助恢复：

1.青菜

青菜性平味甘，具有除烦、解热、通利肠胃的功效。

2.芦根

芦根性寒味甘，可以帮助孩子除脓痰、清肺热。如果搭配冬瓜子、生薏苡仁、蕺菜一起食用效果更佳。

3.发菜

发菜又名龙须菜，它性寒味甘咸，具有化脓痰、清肺热的功效。如果患有肺炎、支气管扩张、慢性支气管炎，也可以常吃，有助于恢复健康。

4.茼蒿

茼蒿具有止咳、消痰、润肺的功效。如果孩子肺热痰多，经常喝茼蒿汤不仅可以止咳消痰，还能清热除烦。

5.鸭蛋

鸭蛋性味甘凉，具有清肺热的作用，非常适合热咳的孩子食用。

6.西瓜

西瓜性寒味甘，可以利尿除烦、解暑清热，有助于改善孩子热咳不适。

7.生藕

生藕具有清热之功效，可以取半盏生藕汁和半盏梨汁，一起让小孩喝掉。

8.无花果

无花果具有理气、化痰、清热的作用。用无花果15g用水煎制，加入冰糖后让孩子食用可以治疗肺热咳嗽、声音嘶哑。

9.罗汉果

吃罗汉果可以清肺止咳，将罗汉果和柿饼一起用水煎，让孩子食用。

10.梨

梨性味甘凉，具有化痰清热之功效，非常适合热咳嗽的小孩食用。建议大家将梨子削皮去核后加入1到3克川贝粉，隔水炖熟后食用。每次让孩子吃一个，一天吃两次。

11.枇杷

枇杷性味甘凉，可以起到止咳化痰的作用。小孩热咳嗽有吐黄色脓痰表现，吃枇杷有很好的食疗效果。

12.竹笋

竹笋性味甘寒，具有化痰清热之功效，小孩热咳嗽，吃竹笋可以有效改善不适。

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