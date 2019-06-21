这位纯天然的“护肤大使”，你pick了吗？

如果你正在寻找天然的方法来护肤，那么不妨试试注重维生素E的补充。维生素E最好的来源是营养丰富的食物，但维生素E补充剂和含有维生素E的外用产品也可能是有益的。除了能帮助皮肤看起来最好，维生素E还可以用来治疗各种皮肤状况，如痤疮、牛皮癣，以及皮肤衰老等等。

食物来源

维生素E可以在很多食物中找到，包括：

某些商业加工食品，如谷类、果汁和人造黄油；

鲍鱼，鲑鱼和其他海鲜；

西兰花，菠菜和其他绿色蔬菜；

坚果和种子，如葵花籽和榛子；

植物油，包括向日葵、小麦胚芽和红花油；

食物中的天然维生素E通常在食品标签上被列为d-生育酚。维生素E也是合成的。维生素E的合成形式通常被称为dl-alpha生育酚。天然维生素E比合成维生素E更有效。维生素E与维生素C结合能更好地吸收。

推荐的维生素E用量

每天所需的维生素E的量取决于年龄。根据美国国立卫生研究院的研究，青少年、成人和孕妇每天应摄入约15毫克，母乳喂养的女性需要大约19毫克。婴儿和儿童在日常饮食中需要较少的维生素E。大多数生活在有健康食物的地区的人从食物中获得足够的维生素E。患有影响消化或吸收脂肪能力的人可能需要更多的维生素e。这些疾病包括囊性纤维化和克罗恩病。对于这些人和其他关心维生素E摄入的人来说，补充维生素可能会有帮助。维生素E是许多多种维生素和矿物质补充剂中的一种成分。

也可以试试维生素E产品

维生素E有乳液的形式和局部使用的油。它被添加到许多化妆品中，包括抗衰老面霜、眼霜、防晒霜和化妆品。维生素E很容易被皮肤吸收。局部使用面霜或其他产品可能增加储存在皮脂腺内的维生素E的数量。含有维生素E和维生素C的产品如果暴露在紫外线下，不太可能迅速消散。虽然维生素E油非常厚，很难在皮肤上扩散，但它可以成为一种很好的润肤剂，用于皮肤干燥，斑片状区域。含有维生素E成分的产品更容易在皮肤上全面使用。皮肤干燥的问题部位，如角质层和肘部，可能会从维生素E油的局部应用中受益。

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