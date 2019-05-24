4种“耽误一辈子”的性格，3岁前一定要改掉！

一般来说3-6岁是孩子性格发展最关键的阶段，有数据显示孩子近九成的性格、习惯都在这几年形成，所以想要拥有一个性格和习惯都良好的孩子，就需要在这段时期多加注意，一旦错过了，孩子的性格和习惯就很难被改变，“江山易改本性难移”说的就是这个道理。

生活中有不少孩子性格不怎么阳光，可能是不乐观，又或者是脾气倔等等，针对这类孩子，妈妈们一定要行动起来，在3岁前让这类孩子改掉性格上的瑕疵。

这些性格“瑕疵”，家长要重视起来

1.过于害羞

不少父母发现孩子在家特别能放得开，能疯能跳、声音洪亮，可是一出门就变成了害羞精，不敢随意活动，和别人说话也像蚊子哼，根本听不清。可以看出这类孩子在熟悉的环境里更加自由，而在陌生环境里或者陌生人面前，变得特别害羞。

虽然害羞的孩子往往比较安静，同时也更愿意遵守规则，但是他们对于陌生环境和事物的适应能力很低，个人安全区域也比较小；另外这类孩子比普通孩子更容易出现自卑情绪，一旦遇到困难就就会自我怀疑，需要及时改进。

注意：不要过分苛责孩子，害羞的孩子和其他的孩子没太大区别，他们只是需要更多的时间进入状态；注意不要刻意把他们推到人前，虽然这些孩子也很喜欢出去玩，但是并不希望被太多人注视；要让他们明白，在某些时候要把握自己的权利，不要因为害羞而失去机会。

2.脾气很差

很多孩子脾气比较大，当自己的要求不被满足或者不愿意做某些事情的时候，他们会大哭大闹，赖在地上不愿意走。这类孩子的家长都非常烦恼，平常出门的时候不愿意带着孩子，很担心孩子在外面丢人。

一个人的成功与否和情商有很大的关系，情商高的主要表现就是能控制自己情绪，至于如何让孩子控制情绪，就需要家长们多花些心思了。父母们一定要牢记，当孩子通过发脾气达到目的时，他们就会把这个当成解决问题的捷径，未来会一而再、再而三地使用。

注意：虽然生气、发脾气是很正常的宣泄情绪的方法，但是胡闹、哭喊、打滚、踢打等行为是不健康的，家长们一定要告诉孩子生气可以，但绝不可以用消极的方式发泄怒气；可以试着在家里设置一个情绪发泄岛，当孩子情绪失控的时候去那里发泄，等到平静后再进行相关教育。

3.缺乏自信

有些孩子缺乏自信，“我不行”“我不去”“做不了”常常挂在嘴边，即便是家长们如何鼓励、支持，也没有太大改善。孩子的这种不自信让家长们非常恐慌，担心孩子没有未来。

孩子的这种不自信，很可能就是家长们夸出来，孩子有一点小表现就各种“真棒”“最聪明”，让孩子自信心无比膨胀，这样在真的碰到困难时，他们自信心就像是被戳破的气球，迅速消失。

此外因为现在的孩子大多是独生子，他们承受了整个家庭的关注，这种关注虽然让他们有比较舒适的生活，但是也给他们很大的压力，在这种压力下，孩子会变得非常敏感，担心出错、在意别人的看法，于是除非有十足把握否则不敢尝试。

注意：自信不是别人夸出来的，而是在经历中获得的，所以在力所能及的情况下，尽量让孩子做自己的事情；在赞扬孩子的时候，不要赞扬事情的结果，而是夸赞事情的过程，比如应该这么夸赞：“你自己打水洗拖把，拖完地还放回原处，所以我要表扬你”，而不是：“你真棒~”

4.不太合群

有些孩子是天生的社交家，他可以迅速和身边的人打成一片，并且很乐意成为众人的焦点。而有些孩子却不怎么合群，要么喜欢一个人躲在角落不和别人说话，要么总不遵守规则，喜欢故意搞破坏引起别人注意，但同时也让别人反感并且被孤立。

和大人一样，孩子们也不喜欢总是搞破坏的人，他们喜欢和遵守规则的孩子一起玩耍。所以说当孩子社交出现问题的时候，就要及时介入给与帮助，让他们学会与人相处的方式。

注意：父母的教育方式，对孩子性格养成的影响最大，所以如果希望孩子拥有良好的社交能力，变得合群，那么就要做好正确示范。此外也要多带孩子出去玩耍，让他们和其他小朋友接触，接触多了孩子也会摸索出一套属于自己的“社交技巧”。注意在孩子摸索的过程中，不要随意插手他们的争端，只要不是大问题就让他们自己去处理。

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