这些零食美味又健康，很适合小孩子吃！

只要一提到零食，各位妈妈神经就开始紧绷，吃了零食孩子会不好好吃饭的，吃了零食会影响孩子的身体健康…

从健康角度来说，孩子的胃容量小，而运动量又很大，只是吃一日三餐，可能难以满足孩子对于能量的需求，生长发育会受到影响。如果能在两餐之间适当的吃一些健康的小零食，可以给宝宝补充能量，还可以平衡宝宝的饮食，因此零食也没那么可怕~

家长对零食的误解

零食是指三餐之外所吃的食品。为什么现在的家长会十分抗拒孩子吃零食？是因为他们把零食和垃圾食品划了等号。零食是两餐之补充的食物，而现在确实有很多商家推出的零食都是高热量、多种添加剂的食物，这些食物不利于健康，所以才会让家长对零食的概念混淆。实际上，优质的零食有利于身体健康，是有益的。

哪些零食是营养零食

作为家长，为宝宝的零食把好关，宝宝吃的健康，我们才能放心。

酸奶和奶酪

牛奶中含有丰富的营养元素，发酵成酸奶后营养成分也不会丢失，所以如果宝宝已经满1周岁，可以把酸奶当作零食给宝宝吃，2周岁以后，宝宝就可以吃奶酪了。需要注意的是，乳饮料不要买给宝宝喝。

营养的粗粮

宝宝总是吃精细的食物，会引使胃肠蠕动减慢，引起消化液减少，孩子就会有腹胀，食欲差的表现。如果能够给孩子吃一点粗粮，可以帮助孩子缓解便秘，还可以防止糖尿病、肥胖症等一些疾病。全麦饼干、蒸玉米或者蒸红薯等等，都是优质的粗粮。

新鲜的水果

水果的口味很多，酸酸甜甜的孩子非常喜欢。家长在两餐之间可以给孩子切一些水果来当作零食。如果孩子不爱吃水果，那么家长可以多试几个种类。还可以把水果做成五颜六色的拼盘，花样新奇，宝宝吃的兴趣也随之而来。

宝宝吃零食注意事项

选择对宝宝生长发育有益的食物

含糖量高的零食、油炸零食，还有一些膨化食品不要给宝宝吃。零食宜选择天然的食物。

肥胖宝宝选择低热量食物

孩子比较胖的话，应该吃一些低热量的零食，比如酸奶和水果。体重正常的孩子，吃零食的量不能影响正餐。

零食在两餐之间食用

在两餐正中间给宝宝吃零食最好，刚刚吃过饭，还有晚餐之后最好不要给孩子吃零食。时间在上午10点，还有下午3点最好。

注意，像方便面、冰激凌、蜜饯、果冻、奶茶、火腿肠、口香糖、饼干和薯片，这些零食是添加剂复杂的零食，应该少给孩子吃。

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