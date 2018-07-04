拥有这三个特征的孩子，注定C位出道！

相信不少爸爸妈妈们都见过这样的孩子，他们活泼开朗，不仅学习成绩好，运动能力也不落后，这样的孩子只要用心就能够解决很多难题，他们还拥有优秀的社交能力，简直堪称完美的孩子。其实这类孩子往往具备以下几个特点：

1.能够站在别人的角度理解他人

这类孩子往往心思细腻，而且对情绪很敏感，所以能够做到站在别人的角度理解别人，而他们往往也是非常受大家欢迎和喜欢的。

2.对书籍很热爱

书籍是神奇的，热爱读书的孩子往往能够从书籍中感受到特殊的能量。当一个孩子从小就热爱读书，那他往往能积累到很多的课外知识和基本常识，这也造就了他们非同寻常的智力和学习能力，爱读书的孩子，智力往往不会差。如果孩子天生对书籍的兴趣不大，爸爸妈妈也可以有意识地培养孩子的阅读习惯，有时间的时候还可以与孩子一同阅读并且分享感受和心得，增加孩子的智慧和涵养。

3.性格乐观开朗

尽管性格不分好坏，但不同性格的人拥有不同的人生轨迹。那些被人们称为“天生好命”的孩子，主要还是因为他们拥有坦然大气的心态。如果一个孩子性格乐观开朗，那他的情绪会相对稳定，也容易融入集体，当意识到自身存在缺点的时候，他也不会反应过激或者产生极其羞愧、紧张和自卑的情绪。而当他面对困境的时候，他的意志力也会非常强。开朗的孩子很少拥有负面情绪，这才是他们幸福的法宝。

用句现在的时髦话来说，这些孩子注定能够C位出道，爸爸妈妈们可以从这些孩子身上看到各种各样的闪光点，并对自家娃加以培养，为孩子的未来推波助澜。

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