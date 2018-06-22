DIY软陶多肉，带孩子一起玩吧~

今天要带大家玩的是软陶土，可以跟孩子一起玩哦~跟轻黏土的区别就是软陶的质感更好，光滑、厚重、颜色艳、塑形效果更好（需要进烤箱）。

据说，进过烤箱的软陶，掉地上很容易摔碎。我大中午在办公室捏的，完全没有进烤箱的机会。

网上有很多这种材料包，几块钱就可以DIY一盆微型盆景，蛮有意思的。

主要是一个mini花盆、一包轻黏土、两份软陶和一张说明书。

软陶特别特别特别硬！需要很用力把它揉在一起，到后面会揉软。

准备揉的时候，建议把各个颜色的软陶块先切成非常小的块状，再一点点去揉，不然真的太硬了！另外就是比较好控制糅合出来的颜色深浅。

像我这个就是一下子把所有的白色和绿色揉在一起，颜色就比较浅了。

然后就是跟捏轻黏土一样的步骤，一个多肉瓣一个多肉瓣地捏出来，再叠加上去。

最后一步是刷腮红，在多肉叶子的尖尖上，轻轻地扫一些腮红上去，建议腮红先在手上掸一掸，再刷上去，不然就一下子太红了，没办法拯救。

最后，如果你有透明甲油，其实还可以再进过烤箱以后，薄薄地刷一层，让它看起来更通透

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