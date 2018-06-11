母乳妈妈怎么吃？健康大法了解一下

对于母乳妈妈来说，健康均衡的饮食习惯是相当重要的。当你在照顾宝宝时，一般不需要在吃喝方面做任何大的改变，但有一些重要的注意事项需要记住：

均衡饮食

母乳的神奇之处之一就在于即使你吃得不太好，仍可以满足宝宝的营养需求。（但如果饮食中的卡路里太低或者只依赖于一种食物也会影响奶水的质量和数量）当你没有从饮食中获取营养，身体就会利用它所储备的那部分营养，而这些营养最终都会耗尽。另外你需要能量和耐力以满足照顾新生儿的需要。许多母乳喂养的妈妈经常会感觉饿，这是有原因的：你的身体昼夜不停地在给宝宝做母乳。而在这期间可以像怀孕的时候一样吃些健康的小零食，这是控制饥饿和保持精力的好方法。

不要计算卡路里

哺乳妈妈到底需要多少卡路里是没有确切的数字。不要计算卡路里，按照你的饥饿程度来吃东西。确切的数量往往和一系列的个人因素有关，例如体重，有多少的运动量，哺乳的频率等等。

缓慢平稳地减肥

最好的计划是：逐渐减肥。可以计划用一年的时间回到怀孕前的体重。在宝宝出生后至少两个月不要尝试节食减肥。头几个月的低热量饮食会消耗你的能量并减少奶水的供应量，所以不要尝试快速减肥。

摄入多种健康食物

均衡性和多样性是健康饮食的关键。吃碳水化合物蛋白质和脂肪的混合物会让你有更长时间的饱腹感，并提供身体所需要的营养。复杂的碳水化合物例如全谷物、谷物、新鲜水果和蔬菜，不仅比加工过的淀粉和糖营养更高，它们还能提供更持久的能量。

选择优质脂肪

这些“健康脂肪”来源包括菜籽油、橄榄油、脂肪鱼以及鳄梨、橄榄、花生和种子。应当限制饱和脂肪的摄入和避免反式脂肪的摄入，这两种都是认为不健康的。饱和脂肪通常出现在高脂肪肉，全脂牛奶，热带油，黄油和猪油。除了对饮食有害之外，摄入太多这类不健康的脂肪会改变母乳中的脂肪成分，这对宝宝的健康也是不利的。

多喝水，不要摄入咖啡因

在哺乳期间，身体需要大量的水分，但是没有必要去记录到底喝了多少水，当你觉得需要喝就喝。如果你的尿液是清澈的或是淡黄色的，这说明身体里的水分充足。如果你想在哺乳期间喝一杯咖啡是可以的，但不要喝的太多。少量的咖啡因会聚集在母乳中，也会聚集在宝宝的身体中，因为咖啡因不容分解排泄。大多数专家建议哺乳妈妈每天摄入的咖啡因不超过300毫克。

继续服用维生素

在哺乳期间继续服用产前维生素是非常好的(至少在第一个月左右）。之后可以根据个人需要，选择常规的复合维生素和矿物质补充剂或是继续服用产前维生素。

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