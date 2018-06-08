难怪孩子不机灵，是你做了这些事！

随着时间的推移，孩子越来越大，智力发育也越来越好。但有的妈妈发现，自己宝宝似乎变笨了，这是怎么回事？其实，这与家长的行为有很大关系，我们一起来看看：

对孩子使用武力或是语言暴力

孩子犯错后，有的家长会使用武力或是暴力来解决。其实这样根本解决不了问题，反而还会让孩子的身心受到巨大伤害。时间久了，孩子容易形成内向、话少封闭的性格。

孩子跟父母一起熬夜

现在很多父母都喜欢熬夜，孩子也跟着一起。研究显示，经常熬夜、睡眠不足的人群，脑细胞会加速衰退，时间一久，就会引发一系列的健康问题。

父母习惯负面暗示

有的父母过于谦虚，喜欢在别人面前说自己的孩子怎么怎么不好，虽然是无意的，但是孩子却会记在心里，长时间的负面暗示会影响孩子的心理健康，让他认为自己真的很笨。

只让孩子学习，不让孩子玩耍

很多父母为了让孩子成才，就算是放假也会让孩子抓紧时间学习，不让孩子玩耍。这种做法显然是不科学的。父母应该帮助孩子制定一套完整且有规律的作息时间，不仅是学习，还包括玩耍，这样孩子才能释放压力与排遣情绪，相辅相成，对宝宝智力开发有利。

父母没有阅读学习的习惯

很多家长都没有阅读或是学习的习惯，这样就难以给孩子提供一个好的阅读学习氛围，要知道看书能开启大脑，锻炼孩子的思维能力，长期不思考的人，大脑衰退速度会加快，聪明人也会变得迟钝。

压制孩子的眼泪

有的家长不准孩子哭泣，但是要知道哭泣是自我疗伤的一种方法。如果孩子的负面情绪长时间得不到发泄，那么就会影响其大脑发育。

过早传授知识，忽略孩子的感受

为了不让自家宝宝在起跑线上输给别人，很多家长会过早地给宝宝传授难以理解的知识或是制定宝宝完成不了的目标。长时间的尝试，多次的失败，往往会让宝宝变得没有自信，最后畏手畏脚。

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