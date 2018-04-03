原来，和孩子聊天有这么多技巧~

无论宝宝多大，父母都要学会和宝宝聊天。要知道，适当的聊天可以帮助宝宝打开心灵，加深亲子感情，让彼此更加了解。不过，和孩子聊天也是有技巧可言，我们一起来学习下吧~

和孩子常聊天，好处可不少

可以说，家长和孩子聊天就是最好的教育，不仅是对你，对孩子也是有诸多好处：

传递爱

父母和孩子聊天能让孩子感受到爱的传递，能促进孩子智力发展，让他性格开朗。亲子之间沟通越密切，对孩子的教育效果越好。如果亲子沟通不畅，孩子会养成内向性格，甚至诱发心理障碍等问题。

了解你的宝贝

和孩子聊天能明白孩子脑子里到底想些什么，弄清孩子真正想要什么。要知道孩子年纪小会听从父母、依赖父母，长大后有了自己的思想，如果再不多多交流沟通，那么孩子就不会再听从父母，亲子关系也就变得疏远了。

和孩子交朋友

每天和孩子聊天，孩子会把父母当朋友，什么心里话都和父母说。多和孩子聊天，父母的教导孩子能听得进去；多和孩子聊天，父母和孩子都不会感到寂寞空虚，精神上也会感到很富有。

和宝宝聊天的技巧

许多家长觉得，和孩子聊天有些“尬”。其实，只要父母注意方式方法，聊天也没想象中那么难。以下三种方法助你和孩子沟通无障碍：

1.内容不要复杂

父母和孩子聊天，说话内容不要太深奥让孩子听不明白。父母说话时语气要连贯，内容应循序渐进，慢慢深入，不要在一次谈话中解决所有问题。否则，孩子无法接受和理解父母所说内容，达不到教育目的。父母和孩子聊天时应让孩子主动说话，注意观察孩子对谈话内容的情绪变化，及时深入或马上停止。

2.及时抓住契机

如果孩子在看电视或者玩耍时，父母找孩子谈话，孩子一般不会搭理。那么，什么是和孩子谈话的最好时机呢？

当孩子学习、生活出现波动，感觉问题即将发生时，父母及时和孩子交谈可以弄清情况、找到原因，把问题消灭在初始阶段；当孩子已经出现问题，父母要立即和孩子沟通，把不良影响降到最低。

如果孩子主动找父母聊天，父母要学会倾听，热情解决孩子遇到的问题，决不能推脱。对孩子这种行为要表扬，鼓励孩子反映问题和解决问题。

3.语言要生动活泼

和孩子聊天要用小家伙能听懂的语言，谈话中多用孩子知道的故事打比方会有不错的效果。父母生动有趣的语言会让整个聊天过程充满乐趣，孩子往往也会在笑声中接受了教育。父母在表扬孩子时要使用激励的语言，而在批评时要使用婉转的语气。正确的语气会让孩子高兴地接受，生硬或粗鲁的语言说教会让孩子对立、争辩，导致谈话无法继续。

以上的小技巧你都学会了吗？经常与孩子聊天，让孩子成为你的“好朋友”！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)