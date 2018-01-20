如何让胎宝宝性格好？正解看这里

你一定希望肚中的宝贝是个性格好的孩子，那么这得从日常生活中上入手。那么，孕妈哪些行为对胎儿性格成长有利呢？

释放压力

很多女性在怀孕之后心情会变得起伏不定，这种时候，孕妈要学会释放自己不良的情绪，改变形象或是改变家庭环境，尽可能让自己保持好心情。还可以培养兴趣与爱好，这样可以让自己的差情绪得到缓解。

轻轻抚摸胎儿

在胎动频繁或是激烈的时候，孕妈可以轻轻抚摸肚子，并跟其说话，这样会让宝宝感觉到舒服愉快，很有安全感，这样能缓解胎儿的小情绪。在抚摸时，动作不要太重，如果感觉宝宝蹬腿或翻动，那孕妈要立即停止抚摸动作，如果宝宝只是小幅度动作，那么可以继续抚摸宝宝。

多跟宝宝说话

跟宝宝说话是非常好的交流方式，孕妈在没事的时候可以跟宝宝说说今天发生的事情，或是问宝宝问题。准爸爸也可以跟宝宝进行交流，这会让宝宝更加有安全感，心情也会变得更加愉快。

创造温馨和谐的家庭环境

家庭环境的好坏会影响胎宝宝的性格成长，如果家庭始终吵闹，那么胎儿性格成长也会受到不同程度的影响。夫妻之间难免会有矛盾，这时候双方应该控制好自己的情绪，冷静一些，避免冲突的升级。如果发生分歧，夫妻双方应该尽可能控制好自己的音量，一方面是为了避免火气不断升级，另外一方面则是为了不让胎儿受到太大影响。

孕期，孕妈心情会变得起伏不定，准爸这时候应该付出更多的耐心与爱心关心自己的妻子，多一点耐心和包容。

听听音乐

在平时，孕妈可以多听自己喜欢的音乐，这样会让你拥有一个好的心情，同时还能培养宝宝好的情绪，对其智力发育也是非常有利的。孕妈在平时可以多听一些舒缓的胎教音乐，让宝贝健康成长。

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