北鼻有这几个表现，可能要生病！

有时候看不起眼的小细节就暗含许多疾病在里面，所以新妈要时刻保持警惕，在发现宝宝有异常情况后，应立即重视起来：

1.宝宝总是不自觉流口水

3-4个月的宝宝唾液分泌量多，嘴巴还很小吞咽功能不是很协调，所以会有流口水的情况。但宝宝出牙之后还是流口水，那就要及时检查宝宝口腔、舌、咽部、扁桃体看看是否有炎症。3-4岁的宝宝如果还经常有流口水的现象，建议及时就医，以排除智力问题。

2.宝宝眼屎过多

宝宝哭泣流泪是很正常的现象，如果边哭边揉眼睛，那么说明眼睫毛倒毛或是眼睛有异物刺激到眼角膜。正常情况下，一夜醒来之后，宝宝眼睛两侧会有少量的淡黄色眼屎，但如果眼屎过多且眼睛不能睁开，那么很可能说明宝宝结膜有炎症，家长要及时带宝宝去医院治疗。

3.宝宝尿液变色

倘若宝宝尿液出现红色、褐色等异常颜色，就需要警惕。

4.宝宝臭臭形状奇怪

母乳喂养的宝宝每天大便3-4次，如果是奶粉喂养，每天1-2次甚至是1-2天排便一次。宝宝拉臭臭的时候，家长要观察便便的形状，如果是一粒一粒的，那么说明宝宝可能有肠痉挛的情况，如果大便之后有血流出，那么有可能是肛裂；大便表面有鲜血，那么可能说明可能有肠息肉；大便颜色为黑色或是柏油状，那说明宝宝有消化道出血情况。

5.妈妈讲话，宝宝不注意听

如果耳道内堆积了大量的耳屎，这会影响宝宝听力，如果孩子总是不注意你说话，这时候家长要检查宝宝耳道，看看是否被耳屎堵住。但不要轻易给其挖耳朵，以免伤害到鼓膜，影响听力，建议在医生指导下处理。

但是，如果宝宝耳朵流出黄色脓液且伴有发烧症状，轻轻触摸宝宝耳屏就哭闹不止，这有可能是宝宝患上中耳炎或是耳道里面有异物，建议立即就医。

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