小家伙的身体会说话 看完这篇你就懂

许多新手父母在试图解读孩子发出的信号时，往往会感到沮丧。尽管孩子通常在两岁时知道大约200个单词，但他们经常使用的大约只有50个左右。这意味着你必须依靠孩子的肢体语言来判断他的感觉或想要的东西，而当你做不到的时候，他可能会很崩溃！

1.孩子双臂交叉着面对新玩具

家长认为：不感兴趣。

事实上：焦虑。

语言专家认为，一个小小的手臂交叉可以有67多种解释。但是对于一个蹒跚学步的孩子来说，这很可能是他感到不安的征兆。孩子会用双臂折叠来保护自己，从而形成一道防护屏障。这个年龄段的孩子喜欢探索新事物，你可以试着鼓励孩子去尝试，但不要强迫，这会导致恐惧和忧虑甚至是发脾气。当他感到安全和好奇的时候，他会愿意主动尝试。

2.面对他人的拥抱，孩子不停地拉扯衣领

家长：我不想见到他！

事实上：我不想让他看到我！

孩子的反应可能更多是关于自己而不是别人。首先，试着观察孩子的表情。如果他在微笑，他可能只是在玩。但出于防备戒心，孩子会躲闪。

3.当你走进房间时，孩子不敢直视你的眼睛

家长认为：我做了坏事（我不想让你知道）。

事实上：我对我所做的事情感到难过。

孩子并没有和你眼神交流，并不意味着他总是偷偷摸摸的。随着害羞心理的形成，他也开始会有愧疚这一心理状态。如果孩子隐藏着什么，你的下一步行动就要保持冷静。

你的第一个想法可能是寻找饼干屑或其他类似的灾难，但他可能只是因为打翻了姐姐的积木塔而感到不安。不管怎样，最好的回应方法是保持积极的态度。如果你知道出了什么问题，就指出来告诉他不要再做了。不确定的时候可以说，“我知道发生了什么，没关系，我爱你。”这样他会有安全感而不会试图隐瞒。

4.宝宝推开或远离你

家长认为：离我远点！

事实上：我可以自己做！

这个阶段，孩子开始信任自己和周围的世界，但他仍然需要你。如果他想在公园里检查一棵树，就让他去触摸树皮，闻闻树叶吧，这没什么！除非他在做危险的事情，比如捡起一根锋利的树枝，否则就不要去干扰。

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