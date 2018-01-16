这5样生活用品最好不用，对女性不利！

众所周知，在日常生活中我们要养成好的生活习惯，来保持身体健康。但是，很多人却忽视了一些容易危害女性健康的生活用品，接下来就让我们一起来看看：

1.洗手液

洗手液现在已经在各家各户中普及开来，相比起肥皂洗手方便了不少。但是大部分的洗手液中都存在着一种叫做表面活性剂的化学物质，它能够产生泡沫，同时也会让你的皮肤失去水分，使之变得干燥和粗糙，所以有的洗手液反倒不如肥皂来的安全无害。在使用完洗手液后，建议涂上护手霜来补充手部皮肤水分。

2.厕所清洁用剂

在清理厕所的时候，很多人都会使用厕所清洁剂，但是在这种用剂中，通常含有萘，这是一种有毒物质，会刺激你的皮肤、眼睛，还有呼吸道。如果被大量吸入，还会损伤人的肝脏和肾。其实想要清洁厕所，我们可以将250毫升的白醋倒入厕所内，第二天再清洁会干净很多。

3.染发剂

很多理发店使用的染发剂其实都是违规用品，有的染发剂甚至含有致癌物质，而染发剂是会通过你的头皮吸收到体内，所以伤害可不小。

4.空气清新剂

根据调查，大部分的空气清新剂中含有苯酚，在被人体吸收后，会导致头疼和呼吸困难，同时，还会刺激你的眼睛。如果接触到皮肤，甚至可能会导致脱皮，最终引发麻疹。其实想要保持清新的空气，我们可以养一些绿色植物，或者是摆放柚子皮，这些都是绿色自然的方法。

5.清洗指甲油用剂

很多女生都喜欢涂指甲油，但是因为指甲很快长出来，所以需要不停地更换，使用指甲油清洗剂，但是在这些清洗机中通常含有丙酮溶剂，长时间地使用后，可能会导致精神混乱或者头疼。

在生活中，很多产品都含有对身体不利的成分，所以在购买前应该仔细的阅读它的成分表。尤其是家里的清洁用品，虽然这些产品使用起来比较方便快捷，但考虑到对身体的伤害，还是采用一些绿色的清洁方法比较好。

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