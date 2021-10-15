收藏！宝宝误食药物的紧急处理方法

孩子好奇心强，看到啥都要用手摸一摸，放在嘴里尝一尝。如果家长没有妥善保管药物，被孩子误服，就有可能引发药物中毒，危及生命。那么，如果孩子误服药物，该怎么办？

带上药物包装及时就医

家长发现孩子中毒后应保持冷静，注意观察中毒症状，查看服用药物时间、药物量，带上药物包装以及药物及时就医。如果无法判断，要将药物本身、外包装以及药物说明书，连同孩子排泄或呕吐物带往医院，立即配合治疗。

三个方法助孩子减少毒物吸收

1.洗胃

这是最彻底的方法。在误服药物后的4-6小时洗胃，效果最好。请注意，洗胃一定要选择正规医院，并且在洗胃前要判断孩子是否有洗胃禁忌症。如果有，就不能洗胃。

2.催吐

孩子中毒情况较重，但又没有办法第一时间赶到医院，这时催吐是最佳选择。父母可以用手指或压舌板刺激孩子咽喉，使其将药物吐出。如果孩子没有发生呕吐，就让他大量喝水，然后再刺激咽喉使其呕吐。

提醒大家注意的是，这种方法只适用于中毒时间短且意识清醒的孩子，如果孩子已经昏迷休克，就不能再用催吐法。

3.排泄

如果孩子误服药物的剂量不大且中毒不是很重，可以让他多喝温水，加快药物排泄速度。在此期间，家长要时刻关注孩子生命体征以及精神状态，如果药物毒性较强或对身体个器官有严重危害，需根据药物特性服用解毒药促进排泄。

如何防范孩子误服药物

1.多跟孩子沟通

平时多跟孩子交流，跟他说一些关于意外中毒或是预防的故事。孩子平常比较调皮，家长要多陪伴他，并加强对药物的管理。

2.不要哄骗孩子

孩子生病后，家长千万不要将药物说成是糖哄骗孩子服用，以免孩子将这二者混淆，偷偷服下药物引发中毒。

3.将药物放置好

家里的常备药物，家长一定要放在孩子够不到或不易发现的地方，不要将药物放置在饮料瓶或是食品包装中。

4.学习处理中毒方法

家长平时要多学习一些药物中毒后的急救措施，在发现孩子急性药物中毒后要立即施救，帮助孩子尽快排出毒物，从而在最大程度上减少对身体造成伤害，维持呼吸、循环及各器官的功能。

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