这几种食物要少吃，让孩子远离积食

孩子的肠胃还没有发育完全，消化功能较差，乱吃东西容易发生积食，进而引发身体不适。想让宝宝远离积食，家长就要让孩子少吃这几种食物：

让娃远离积食，这几种食物要少吃

1.散称丸子

虽然散称丸子很好吃，但营养价值较低，而且厂家为了延长保质期，生产时往往会添加很多防腐剂。孩子吃多了容易影响脾胃运化功能，造成脾胃虚弱。

2.果脯

这类食物非常美味，深受孩子们的喜爱。但果脯经过加工，里面的维生素C基本已经流失，而且生产过程中添加了大量的糖，吃得太多会影响身体健康。

3.甜食

小孩子都爱吃糖果、蛋糕等甜食，但甜食含糖量高，吃多了会对脾胃造成负担进而引发积食。另外，有些甜食偏酸性，容易腐蚀牙齿，引发龋齿等口腔疾病。

4.油炸食物

油条、薯条、炸鸡是很多孩子的最爱，事实上，吃太多油炸食物容易导致孩子积食。再说，油炸食物经过高温炸制后很容易产生致癌物质，产生大量油脂与脂肪酸，以孩子的消化能力根本无法将油脂分解，这些物质堆积在体内会直接危害到身体健康。

宝宝常吃这些食物，能预防积食

1.新鲜蔬果

新鲜蔬果含丰富的维生素以及身体所需营养元素，能促进肠胃蠕动，有助于预防积食。因此，家长在平时要多给宝宝吃新鲜蔬果，例如山楂。山楂可以促进肠胃蠕动与吸收，帮助孩子消食同时也能缓解积食。

2.适当喝水

吃饭前1小时给孩子喝上一杯白开水，及时补充身体所需水分，让消化器官分泌出足够的消化液，有助于消化吸收。

3.吃些易消化食物

长期食用不易消化食物，只会增加肠胃负担，引发积食。因此日常生活中，家长要多给宝宝吃些容易消化的食物，米饭不要太硬。

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