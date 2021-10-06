孩子学游泳好处多，这份指南建议收藏！

众所周知，宝宝学游泳好处很多，不但能提高运动能力和自身免疫力，还能改善睡眠质量，有助于大脑与神经系统发育。所以，很多家长都会让宝宝学习游泳。但有的父母发现，自家宝宝刚开始接触游泳时总是哭闹，抗拒游泳。其实，想要宝宝爱上游泳方法很简单：

1.准备工作一定要做好

想要宝宝爱上游泳，家长一定要做好准备工作。下水前，先给宝宝做被动操活动四肢，让他适应水环境。另外，游完泳后，父母要给宝宝做抚触，这样不仅有利于宝宝健康成长，还能增进亲子感情。

2.帮助宝宝适应游泳环境

宝宝第一次游泳不要选择在家里，建议去专业的婴幼儿游泳馆。婴幼儿游泳馆不仅水温合适，还有专业人员进行指导，可以强化宝宝的游泳记忆。

3.正确引导宝宝

不管是哪种游泳方式，父母要通过语言、表情或是肢体动作来引导宝宝，培养他的游泳兴趣，为其创造良好的游泳氛围。

4.让孩子早点参与

新生儿天生具有亲水性，存在游泳反射，6个月前让他练习游泳，对增强游泳记忆很有帮助。

5.家长的鼓励与陪伴

对宝宝来说，父母是自己最相信的人。面对陌生环境，宝宝难免会局促不安，此时家长及时给予安慰和鼓励，会让其获得足够的安全感。宝宝有了父母的陪伴，自信心更强，心情更放松，对学习游泳十分有利。

6.注意外界环境因素

除了游泳环境外，泳池周围的玩具、色彩、其他宝宝等外界因素都会影响他的游泳兴致，家长一定要多加注意。游泳馆都会播放欢快的音乐，从而增强宝宝的表达欲望，让其积极参与游泳中。另外，让宝宝和其它同龄孩子一起游泳，可以让游泳变得更有趣。

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