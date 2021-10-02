3个常见的假期坏习惯，会让孩子变糟糕！

国庆放假啦，有的孩子天天宅在家里，养成了饮食不规律、沉迷手机、睡懒觉等不良习惯。小编提醒各位父母，发现孩子有这些坏习惯一定要及时矫正，千万不要放纵，否则会害了他，我们一起来看看：

1.饮食不规律

孩子暴饮暴食、饮食不规律都会引发肠胃不适。

为了让孩子健康度假，父母每天要按时给他吃饭，保持身体各器官正常运转。另外，家长还要保持食物多样化，让孩子多吃水果和蔬菜，注意营养的均衡摄入。

孩子都很喜欢吃零食，放假期间千万不能让他过于放纵，一定要让他学会节制。

2.沉迷玩手机

孩子哭闹不听话时，有的父母会把手机当成“哄娃神器”，从而快速让他安静下来。放假期间每天用手机打游戏、看动画片，孩子自然就会沉迷手机。

据媒体报道，我国90%的未成年人可以使用手机上网，64%以上的小学生拥有自己的手机。

心理学家通过一项实验发现，孩子过早过多接触电子产品，会使学习能力和注意力受到很大影响，而且会引发学习障碍、发育迟缓、自我约束力低、脾气差等问题，不利于创造力和深度思考能力的提高。

要知道，如果孩子从小在父母的陪伴中长大，就很少会出现沉迷手机、对电子产品上瘾等问题。

3.爱睡懒觉

不少家长常常以“放假就让他多补补觉”为借口，不忍心早早叫孩子起床。但让孩子养成爱睡懒觉的习惯同样对身体健康非常不利，家长要及早帮他纠正。

通常而言，具有成功潜质的孩子不但学习成绩优秀，身体好，爱好广泛，还懂得如何规划时间。

懂得时间管理的孩子，做事条理性较强，会根据事情的轻重缓急制定相应计划，做出合理的时间安排。反过来，如果孩子不知道如何规划自己的时间，做事时常常颠三倒四、慌慌张张，不但会降低学习和工作效率，还会因时间观念不强，妨碍人际关系的发展。

长假期间，家长不必让孩子跟平常一样早早起床，但一定要让他每天晚上在同一时间入睡，早上同一时间起床，形成良好的作息规律，培养他的时间管理能力。

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