娃小小年纪就近视，不过是这几大原因！

眼睛是心灵的窗口，大家希望孩子拥有一双明亮有神的眼睛。但现在近视越来越低龄化，甚至很多幼儿园孩子都戴上了眼镜。这到底是怎么了？赶紧来看一看吧。

遗传因素

众所周知，高度近视会遗传给孩子。如果爸爸妈妈是高度近视，孩子近视的风险较高。一般性的近视没有特别明显的遗传倾向，大家不用过于担心。

后天因素

1.用眼的时间太长

现在家里的电子产品越来越多，许多年轻的爸妈都是低头族。除了电视、电脑，还有平板、大屏幕手机，甚至投影设备。孩子长时间看电子屏幕，会使眼球负担加重，眼睛内外肌肉长时间处于紧张状态，导致孩子看不清远处事物，进而逐渐形成近视。

2.近距离看东西

这也是导致儿童近视的主要原因。孩子的眼球正在发育中，虽然调节能力很强，眼球壁的伸缩性也很大。但看书或看电视的距离较短而时间有较长，长此以往，眼球的前轴和后轴可能变得长，进而引发近视。

3.用眼“环境”不佳

举个例子，现在很多家庭都有私家车，经常驾车出游，不少孩子习惯在车上看书或盯着手机，看视频或玩游戏，眼睛和物体的距离一直在发生变化，时间一长眼睛就很容易疲劳和近视。

4.照明问题

孩子用眼时，保持光线适中非常重要。光线过强会刺激眼睛，使眼睛感到不舒服；光线过弱会看不清事物，需要凑近观看。以上这两种情况会使眼睛发生疲劳，导致眼球调节过度进而引发近视。

另外，如果孩子营养不良，缺乏钙、锌和维生素等营养，也可能引起近视，大家要注重给孩子提供均衡的饮食。

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