收好这6个建议，入手靠谱玩具

给宝宝买玩具需要一定技巧和讲究，父母除了要考虑玩具是否适合孩子外，还要考虑玩具是否安全可靠。以下六个选购小建议，一定要认真阅读。

1.毛绒玩具的触感合适

毛绒玩具深受宝宝欢迎，有的宝宝喜欢抱着毛绒玩具睡觉。家长在购买毛绒玩具时一定要亲手摸一摸感受一下，看看绒毛长度是否合适、容不容易掉毛、手感是否粗糙扎手等。

需要提醒大家注意的是，毛绒玩具容易滋生螨虫，导致宝宝发生过敏，一定要经常清洗保洁。

2.电池玩具的电池盖要关紧

为防止宝宝误吞电池引发意外，电池玩具的背盖使用螺丝锁紧为好。如果玩具可以发出声音，父母也要注意声音的音调和音量是否合适。宝宝身体各个器官正在发育中，可以发声的玩具不要离宝宝的耳朵过近，以免造成听力损伤。

3.注意玩具绳子的长度

有的玩具有牵绳，方便宝宝拉着玩或牵着跑。爸妈要注意牵绳长度是否合适，长度在20厘米以内为宜。牵绳过长，宝宝玩耍时有可能会绑住手脚，甚至勒住颈部引发窒息危险。

4.材质要坚固

父母购买玩具时，要仔细检查材质是否坚固，能不能经受住宝宝的反复摔打。另外，要注意检查接缝处是否光滑，如果结合处有毛刺或者发生松动，有可能夹伤或划伤宝宝。

5.通过安全认证

玩具的种类繁多，大家一定要购买大小形状符合国家安全规范、颜色安全无毒的玩具。宝宝年纪小不懂事，玩玩具时常常会用嘴巴舔一舔尝一尝，建议家长购买可食用材质或者天然乳胶材质的玩具给宝宝玩。另外，玩具零件过小有可能会被宝宝误吞，最好不要购买。

6.清洗方便

玩具经常会被宝宝到处乱丢，很容易沾染各种污物。父母在选购时最好选择易于清洗的玩具，或者使用专业清洁剂能一次洗干净的玩具。

如果玩具很难清洗，一被弄脏就只能丢弃，重复购买会浪费钱~

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