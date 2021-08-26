产后腰痛是月子病吗？怎样才能挽救

生完孩子后，很多妈妈都出现了腰痛的现象。这时，家里的老人认为，这就是月子病。事实上，产后腰痛和坐月子没有半毛钱关系！今天小编为大家揭秘产后腰痛的真相，赶紧来看一看~

产后腰痛的原因

所谓的“月子病”，不仅在医学书上找不到，在临床上也没有。事实上，产后腰痛主要和以下因素相关：

1.关节负担加重

怀孕期间子宫逐渐变大，特别是到了孕中期和孕晚期。准妈妈为了保持身体平衡，腰椎会向前凸，身体重心会发生一定的改变。再加上孕期体重上升，就会导致关节负担加重，进而引发腰痛。

2.激素水平改变

女性怀孕后，体内雌激素水平会有所上升，结缔组织内会出现液体潴留，关节组织也变得松弛起来，进而造成腰部疼痛。

相关数据表明，大概有85%的妈妈，腰痛会在产后6个月后自行消失；剩下15%的妈妈，腰痛有可能会持续两三年。

如果妈妈生完孩子一年后仍有腰痛症状，并且一直没有减轻，最好去医院做相关检查，以排除其他病理性原因。

产后腰痛，可以这样预防和缓解

想要预防和缓解产后腰痛，妈妈要做到以下四点：

1.使用抱枕

妈妈坐下时，最好坐在有靠背的椅子上，并且在后腰部放一个抱枕提供支撑。这样可有效降低腰部负担，减轻腰痛。

2.孕期注意控制体重

怀孕期间，妈妈每天要进行适量运动，并做好孕期体重管理。孕期发生腰痛，妈妈要及时去医院就诊。如果是妊娠引起的腰痛，可通过局部理疗进行缓解。

3.不要提重物

妈妈产后不要做增加腰部负担的动作，比如扭腰、弯腰、提重物等。保持适当休息，并进行科学运动，有助于预防和减轻腰痛。另外，伸展运动、背部俯屈可以锻炼腹肌、躯干肌等肌群，有助于稳定脊柱缓解腰痛，可以经常练习。

4.选择合适床垫

生完孩子后，妈妈不要在过软的床垫上睡觉，最好选择硬一点的床垫，从而起到支撑脊柱的作用缓解腰痛。另外，睡觉时最好选择侧卧睡姿。

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