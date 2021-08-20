宝宝吃鸡蛋指南 ，干货收藏

鸡蛋的好处有多少，我就不必多说了吧。生活中，很多家长会把鸡蛋给宝宝当辅食吃，想给他补充营养。但对于小宝宝来说，吃鸡蛋有一定的讲究，如果吃鸡蛋方法不正确，会影响身体健康和正常发育。今天小编给大家科普给宝宝吃鸡蛋的科学指南，赶紧来收藏！

宝宝几个月可以吃鸡蛋？

宝宝6个月后就可以吃辅食了，建议大家先给宝宝吃米粉，适应后再试试吃蛋黄。为什么不吃蛋清？这是因为宝宝肠胃还没有发育完善，消化道粘膜屏障的发育还不成熟。蛋清中含有的蛋白质分子非常小，容易穿过婴儿的肠粘膜进入到血液，导致宝宝发生过敏，甚至引发湿疹、荨麻疹等问题。

宝宝吃鸡蛋时需要加盐吗？

一岁以下宝宝可以从配方奶或母乳摄取充足的钠满足身体发育所需，吃鸡蛋时无需额外加盐。宝宝一岁后，妈妈可以在鸡蛋羹中适当添加一点盐，最好不要添加。让宝宝保持清淡饮食，有利于他的生长发育。

给宝宝吃鸡蛋的注意事项

1.不能吃未煮熟的鸡蛋

鸡蛋容易被细菌附着，吃之前一定要把它煮熟。如果鸡蛋没有煮熟，宝宝吃了后会引发腹泻、细菌感染等。而且鸡蛋煮熟后，里面的营养成分会变得疏散起来，有利于消化吸收。

2.不要把鸡蛋羹作为主食

给宝宝吃鸡蛋羹时，千万不能把它当成主食。鸡蛋具有很高的营养价值，但宝宝吃了后不易消化，很容易引发便秘、腹胀等身体不适，建议妈妈在两顿间适当给宝宝吃一点鸡蛋羹。

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