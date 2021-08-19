小家伙进入厌奶期，怎么干预

很多宝宝都会经历一段“厌奶期”，这在医学上被称为“生理性厌食症”。虽然厌奶不需要治疗，但妈妈看到宝宝每天吃奶很少，往往都会很焦虑。那么，宝宝厌奶怎么办？

原因1：身体不舒服

宝宝萌牙、接种疫苗，生病时（如角膜炎、鹅口疮、上呼吸道感染、消化不良、腹痛、腹泻、便秘等），会有不同程度的厌奶现象，具体表现就是不好好吃奶。

应对方法

宝宝长牙期间，妈妈要给他准备柔软的奶嘴，孔洞要比以前的大一些，以减少吸吮引起的疼痛和不适。如果是便秘，在辅食选择上，最好给他吃一些易消化的食物和富含纤维素的蔬菜和水果，从而缓解便秘症状。宝宝生病后出现厌奶现象，妈妈要及时带他去看医生，治好原发病，厌奶的现象自然就会消失。

原因2：注意力分散

随着感官功能逐渐发育完善，宝宝开始对周围环境产生浓厚兴趣。在好奇心的驱使下，他吃奶时常常会分散注意力，总是吃吃停停。宝宝吃奶时听到一点点动静就会四处张望，不肯继续吃奶。有的宝宝吃奶时会突然停下来做一些奇怪动作。

应对方法

喂奶前30分钟不要和宝宝玩耍，让他慢慢冷静下来进入吃奶状态。妈妈给宝宝喂奶前要关上门窗，关闭电视、音响、电话、手机，其他家人不要在附近走动，从而保证房间的安静。妈妈哺乳时应保持放松，让宝宝看到自己的微笑，放心地进食。另外，妈妈给宝宝喂夜奶，灯光要保持柔和，不要过于刺眼。

原因3：吃辅食后不喜欢吃奶

宝宝6个月后开吃辅食。宝宝吃面条汤、泥、肉、蛋黄、苹果酱等各种食物，品尝到与母乳、牛奶或奶粉完全不同的味道后，容易喜新厌旧，进而就没了吃奶的兴趣。

应对方法

宝宝味觉正在发育中，想要品尝不同口味。妈妈们应多花心思烹饪美味辅食，如蛋挞、面条、米粥等。妈妈也可以用奶为原料，制作奶味水果挞、蔬菜羹，奶味面包粥，奶味蒸蛋挞等。一岁以上宝宝可以适当给他吃酸奶。辅食营养均衡，美味可口，不仅能增加宝宝食欲，还能让他健康成长。

宝宝厌奶，你也可以尝试以下方法：

1.适时调整宝宝吃奶情绪

妈妈喂奶前，不要让宝宝玩得太久，以免影响他的吃奶状态。

2.营造理想的饮食环境

很多宝宝在安静的地方吃奶会比较专注。因此，喂奶时房间里最好只有有妈妈和宝宝。喂奶时光线可以暗一点，没有杂声音会更好。

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