冲泡奶粉很简单？90%的家长都做错了！

家里有娃，冲泡奶粉是父母必备技能之一。冲泡奶粉看上去很简单，但其中有很大的讲究和学问。今天育儿网小编就整理了新手父母在冲奶粉时常见的错误，一起对照看看，你有没有出错：

误区一：摇晃奶瓶使奶粉溶解

家长冲泡奶粉时，发现有奶粉没有完全溶解，便使劲摇晃奶瓶。事实上，父母这样做会使奶液中产生很多气泡，宝宝喝了后会吃进大量空气，更容易发生胀气、打嗝、吐奶等。

正确做法：向一个方向水平旋转晃动奶瓶，以免奶液产生大量气泡。

误区二：先放奶粉再加水

先放奶粉再加水，会使实际水量偏少，导致奶液变浓，宝宝消化起来很困难。

正确做法：根据奶粉说明书写明的冲调比例，现在奶瓶中加入定量的温水，然后取规定量的奶粉加入到奶瓶中。

误区三：用开水冲泡，放凉后给娃喝

有的父母认为用开水冲泡奶粉好，甚至把奶粉放进锅中煮沸，等放凉后给宝宝喝。事实上，这样做大错特错。用开水冲泡，会使奶粉中的乳清蛋白结块，导致奶粉中的免疫物质和某些维生素遭到破坏。

正确做法：用温水冲泡奶粉，以免奶粉中的营养成分发生流失。冲泡奶粉最合适的水温在40-50℃之间。

误区四：把奶粉放在冰箱里保存

不少家长习惯将开封的奶粉放在冰箱里保存，其实这是不科学的。冰箱内外温差较大，奶粉经常拿取更容易受潮变质。

正确做法：将奶粉放在通风阴凉的地方保存就可以了。

误区五：频繁更换奶粉

家长经常给宝宝转奶，不管是换不同品牌的奶粉，还是同品牌换不同阶段的奶粉，都容易使宝宝出现肠道不适。

正确做法：刚转奶时，先在老奶粉中加入1/3的新奶粉，宝宝吃两三天后一切正常，接着老奶粉会让新奶粉各一半吃两三天，然后老奶粉1/3新奶粉2/3吃两三天，最后完全过渡到新奶粉。宝宝转奶期间，妈妈不要给他吃新的辅食。另外，宝宝生病发烧、接种疫苗时，不建议给他转奶。

误区六：奶粉中加点“料”

有的宝宝吃奶粉后有口臭、便秘等症状，不少父母认为这是“上火”的表现，便在奶粉中加点“料”。

正确做法：不要在奶粉里加东西，特别是月龄较小的宝宝。奶粉中加了别的东西，会使宝宝肠道负担加重，不利于身体健康。宝宝吃奶粉“上火”，妈妈可适当给他喂点水，或者更换其他品牌的奶粉。请注意，如果宝宝生病，需要服药，除非医生允许，千万不要将药物混进奶粉中给宝宝服用。

误区七：泡好的奶过了很久再给娃喝

宝宝喝奶经常吃吃停停，建议各位父母用温奶器进行保温，但冲泡好的奶粉放在温奶器中保存千万别超过两小时。

奶液保温超过两小时，有可能会滋生细菌，不适合给宝宝继续喝。如果将奶液放进冰箱里保存，取出后加热至40℃就可以给宝宝了，奶液煮开会导致营养物质大量流失。

误区八：用纯净水或矿泉水冲泡奶粉

纯净水和蒸馏水都不含细菌和杂质，也不含无机盐，缺少自来水中的矿物质；而矿泉水含有的矿物质又多又杂。如果经常用纯净水或矿泉水冲泡奶粉，会给宝宝健康带来负面影响。

正确做法：使用经过煮沸、净化、温度适宜的温白开给宝宝冲泡奶粉最合适。

误区九：奶粉放凉后再煮开给宝宝喝

奶粉冲泡好后，如果再被煮沸，会使维生素、蛋白质等营养物质的结构发生改变，导致营养价值大幅降低。

正确做法：泡好的奶粉没有被宝宝吃过，在常温下可以保存2小时；如果放进冰箱里冷藏，保存时间不能大于24小时。宝宝未喝完的奶粉变凉，可以将奶瓶放在装有热水的容器里温热。

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