3岁前，这7种食物最好别吃！

家里有娃，父母对日常饮食安排都会很非常用心。什么食物可以吃，什么食物不可以吃，不仅和宝宝的健康和发育有关，还会成为全家人的关注焦点。那么，3岁以下宝宝哪些食物可以吃，哪些食物不能吃呢？

宝宝的日常饮食安排

首先跟大家说明一下，宝宝吃辅食前，除了吃母乳或配方奶外，无需额外吃任何食物，包括水在内。

母乳是宝宝最佳食粮，可以满足6个月以下宝宝的营养需求。宝宝是奶粉喂养，不少父母担心宝宝不喝水会上火。其实，配方奶粉可以模仿母乳成分，只要严格按照说明书上比例进行冲调，奶水的浓度和母乳非常接近，非常适合给宝宝食用。

不宜给宝宝吃的几种食物

宝宝开始吃辅食后，以下这些食物不建议给孩子吃

1.糖

2岁以下宝宝不要吃糖，3岁以下宝宝也要少吃糖。宝宝经常吃糖，就很难再吃清淡口味的食物了。不少天然食物中含有糖分，比如水果中的果糖、牛奶中的乳糖等。这里说的糖，是人们在食品中添加的糖，比如蜂蜜、果葡糖浆、蔗糖等。特别是一些高糖零食和含糖饮料，不但会使宝宝患上龋齿，还会让他变成小胖墩。

《中国居民膳食指南》指出，2岁以下儿童的日常饮食中不应额外加糖。世界卫生组织也建议，禁止在3岁以下宝宝的饮食中加糖，甜味剂、浓缩果汁、果汁也应限制使用。

2.蜂蜜

宝宝便秘后，有的家长会给他喝蜂蜜水，认为这样可以润肠通便。事实上，1岁以下宝宝喝蜂蜜水容易中毒。

蜂蜜中含有肉毒杆菌孢子，而宝宝的消化系统还不成熟，肠道里可以抑制梭状芽孢杆菌的胆汁酸分泌较少，肉毒杆菌孢子会在肠道里大量繁殖并合成毒素，导致宝宝发生中毒。

3.容易被整吞的食物

随着月龄的增长，宝宝的吞咽能力越来越强，但有些食物容易引发呛噎，3岁以下宝宝吃的时候要特别注意。

腰果、花生、开心果等坚果，宝宝咬不动容易呛入气管引发窒息，所以建议大家将坚果打成粉或糊给宝宝吃。果冻、小汤圆等胶状食物进入气管后难以取出，最好别给3岁以下宝宝吃。

4.含有咖啡因的食物

3岁以下宝宝最好不要食用含有咖啡因的食物，比如巧克力、巧克力奶、咖啡、奶茶、茶、咖啡冰淇淋、千克力脆皮冰淇淋等。

宝宝的体重较轻，摄入咖啡因后很容易出现烦躁、兴奋、无法入睡等表现，而充足的睡眠是大脑正常发育的必要条件。

加拿大卫生部指出，12岁以下孩子每日咖啡因的摄入量不能超过2.5毫克g/千克。换算一下就可得知，体重正常的3岁宝宝不能摄入37.5毫克以上的咖啡因，相当于150克的牛奶巧克力。

5.调味品

宝宝不满1岁，饮食中无需添加鸡精、酱油、儿童酱油、食盐等含钠的调味料。6个月以下宝宝每天需摄取170毫克的钠，只要正常喝奶就可以满足；6-12个月宝宝每天需摄取350微克的钠，正常喝奶和吃辅食就可以满足生长发育所需。

饮食中添加过多的钠，会让宝宝口味变重，引发钙质流失，增加肾脏代谢负担，长大后患高血压的风险也会增加。

宝宝一岁后，饮食也应保持清淡，父母可以通过查看标签的方式给他挑选低钠食物。

6.酒类

千万不能让宝宝喝酒，一丢丢都不行！宝宝身体正在发育中，身体各个器官还没有发育完全，对酒精的代谢能力较差，喝酒会对身体造成严重危害。就算喝一点酒，也会严重影响宝宝的学习能力、注意力记忆力好思维能力。

除了常见的酒外，含有酒精的食物也不要给宝宝吃，比如酒酿、蛋酒、杨梅酒等。请大家牢记，酒精对宝宝而言没有安全剂量，哪怕用筷子沾沾，也会存在一定风险。

7.腌制食品、皮蛋、方便面等

不满3岁的宝宝不能吃高糖和高盐的食物，大一点的宝宝吃这类食物也要控制进食量，养成健康的饮食习惯。

方便面、皮蛋、腌制食品含钠量较高，烧烤食物遭烹饪时会添加大量的油和盐，增加宝宝肾脏的代谢负担。

父母要学会查看食品外包装上的营养标签和配料表，不合适的食物千万不要给宝宝吃。配料表中的成分是按照由多到少的顺序进行排列的，糖和盐排名靠前，说明含量越高。而营养成分表中的钠可以直接看出添加了多少盐。

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