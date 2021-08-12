解决产后便秘的6个小妙招，超强推！

生完宝宝后，不少新妈妈出现了便秘症状，排便变得很困难，每次上厕所都要花很长时间。排便时不敢用力，生怕压到伤口。那么，该如何摆脱产后便秘的困扰呢？

1.适当运动

坐月子的目的是帮助妈妈恢复身体，最好不要进行过量运动。但妈妈可以进行适量运动，这样不仅可以缓解便秘，还可以促进身体恢复。妈妈可以做一做产后瑜伽，散散步。

小编给大家推荐一个实用简单的提肛操，具体的运动方法是：第一步，躺在床上保持屈膝姿势，两条腿并拢；第二步，收紧肛门向上提，收缩3-5秒后放松3-5秒。每次做30下，每天早中晚各做一次。这个提肛操对提高肛门括约肌功能有很大帮助，从而有效减轻产后便秘。

2.多喝水

每天早上起床后先喝一杯温开水，有利于促进肠道蠕动，缓解便秘症状。

3.养成定时排便的好习惯

肠道蠕动有一定的“作息规律”，小编建议各位妈妈每天早上固定时间起床，起床后先喝水再吃早餐，然后上厕所排便。大家只要坚持下去，对养成定时排便的好习惯很有帮助。

4.保持心情愉悦

情绪和便秘也有关系，有一种便秘被称为情绪便秘，也就是当人情绪波动剧烈时，也会发生便秘。不良情绪会使胃酸分泌量降低，肠胃蠕动速度变慢。因此，保持心情愉悦是缓解便秘的一个好方法。

5.多吃粗纤维食物

在日常饮食上，新妈妈要多吃新鲜果蔬和粗粮，比如红薯、玉米、香蕉、火龙果、白菜、芹菜等。蜂蜜和麻油也具有润肠通便的功效，妈妈也可以适当吃一些。另外，妈妈不要吃芥末、辣椒、胡椒等刺激类食物。

6.必要时配合药物治疗

新妈妈便秘无法顺利排便，除了改变饮食习惯外，还有使用蜂蜜栓、开塞露等辅助排便。

TIPS：

产后便秘并不是什么严重的问题，但会给妈妈带来很大的困扰。以上六种方法可以有效预防产后便秘，大家赶紧行动起来吧。

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