孩子吃盐小知识，多大吃？吃多少？

盐是日常生活中的一种常见调味料，人每天都要摄入一定量的盐。但是对小宝宝来说，盐可得推迟一些吃。不少妈妈问，宝宝多大可以吃盐呢？吃多少合适呢？小编今天就给大家科普相关知识，赶紧来看看吧。

宝宝多大可以吃盐？

宝宝一岁以内，最好不要给他吃盐。这个年龄段的宝宝的主食是母乳或配方奶，盐可以从母乳或配方奶中摄取，无需额外补充。宝宝一岁后，妈妈可以在辅食中添加碘盐，但一定要适量。宝宝1~3岁，每天的食盐摄入量应控制在一克以下。宝宝吃盐过多，会加重肾脏负担，对身体发育很不利。

宝宝吃盐过多有何危害？

1.降低抵抗力

宝宝吃盐太多会降低身体抵抗力，变得特别容易生病，稍有不慎可能就会出现感冒、发烧、咳嗽等病症。

2.加重内脏负荷

食盐过多会加重宝宝肾脏的代谢负担，引发肾病。另外，吃盐过多也会加重心脏负担，有可能会引起高血压、水肿等。

3.影响钙元素吸收

吃太多盐会使宝宝体内钠元素浓度变高，进而影响钙元素的吸收，妨碍正常的成长发育。英国的一项研究发现，宝宝摄入的盐越多，钙的吸收就越差。

最后提醒大家，宝宝的饮食不能口味太重，一定要清淡哦~

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