给娃喂饭难于登天，试试这几招~

宝宝吃饭难，不愿吃饭，让妈妈很苦恼。作为父母，该如何搞定不爱吃饭的宝宝呢？今天小编教大家几招。

1.零食要合理安排

很多家长认为，宝宝吃正餐没有吃饱，就在两餐之间给他吃零食。宝宝经常吃零食，就会让他养成不好的饮食习惯，使其不肯认真吃正餐。

其实，在两餐中间吃零食可以给宝宝补充营养，但吃的的时候一定要掌握正确的时间和量，不要一次给宝宝吃太多，以免影响宝宝食欲，让他不愿意吃正餐。

2.不要强迫宝宝

宝宝不愿意吃饭，有的家长就大发脾气，甚至强迫宝宝吃饭。其实，这样做是错误的，会使宝宝对吃饭产生反感，让吃饭变得更困难。日常生活中，家长要经常换着花样给宝宝烹饪菜肴，尽量选择颜色比较鲜艳的食材，这样可以增强宝宝的食欲哦！另外，和宝宝沟通时家长要保持温和的语气，不要对着他大喊大叫。

3.多鼓励宝宝

宝宝的日常饮食要保持营养均衡，什么食物都要给他吃。如果父母只做宝宝爱吃的菜，会使挑食情况变得更严重。大家可以把宝宝爱吃的食物和不爱吃的食物混在一去做，鼓励他尝试不同的食物。

妈妈和宝宝一起吃饭时，要当好榜样，不要在吃饭时抱怨，以免让宝宝养成不良的饮食习惯。

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