宝宝开始吃辅食了？快收下这些知识点

宝宝6个月后就可以吃辅食了。其实，给宝宝添加辅食，家长需要注意很多细节问题，赶紧来学习下添加辅食的小知识。

辅食的选择

宝宝第一口辅食，妈妈可以给宝宝喂高铁米粉，食物容易被消化，非常适合给宝宝当辅食吃，但千万不要强迫宝宝吃辅食。

辅食喂养时间

先喂辅食，再吃奶，千万不要在宝宝太饿和烦躁不安时给他喂辅食。

为什么要给宝宝添加辅食

随着月龄的增长，单纯的母乳和奶粉已经无法满足宝宝生长发育的营养所需了。此时，父母需要给宝宝添加辅食补充营养。另外，宝宝从吃流质食物过渡到固体食物需要一定的适应期，如果不及时给他添加辅食，会影响正常饮食规律的形成。

辅食添加的正确方法

宝宝逐渐长大，父母在添加米粉的同时，还可以添加鸡、鸭、猪等富含铁的食物。请注意，宝宝的辅食不要添加任何调味料。宝宝吃完辅食后，妈妈要给他喂点喝白开水，帮助其清洁肠道、促进肠蠕动、排出体内毒素。

添加辅食的过程中，要一种一种慢慢添加。宝宝适应一种辅食后，再添加另一种辅食。如果添加某种辅食后宝宝出现过敏反应，应立即停止添加这种食物，过一段时间再试。

另外，妈妈要注意食材卫生，宝宝的餐具要及时清洗和消毒。

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