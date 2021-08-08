把握这些信号，断奶会更顺利！

对于宝宝来说，断奶意味着一次特殊的母子分离。如果断奶方式不正确，会让宝宝丧失安全感，进而哭闹。其实，宝宝到了一定的月龄，他会通过自己的方式告诉妈妈“我可以断奶了”。妈妈要密切注意这些信号：

能顺利适应辅食

宝宝6个月大时，胃肠功能基本上已经成熟，吃母乳的同时要适当吃一些辅食满足生长发育所需。但给宝宝添加辅食要一种一种慢慢添加，每添加一种要注意观察宝宝有没有发生不良反应。如果宝宝没有不良反应，可继续添加新的食材。

宝宝吃了一段时间的辅食后，已经习惯了使用勺子、杯子等餐具进食，此时再给他断奶会更加顺利。

生长发育良好，抵抗力强

给宝宝断奶，妈妈必须确认宝宝身体状况良好没有没有生病。如果宝宝状态不佳，有可能因断奶身体状态变得更糟糕。妈妈身体条件允许，建议将母乳喂养延长至宝宝1岁。宝宝1岁时，可以吃的食物越来越多，妈妈此时断奶更容易。

提醒大家，给娃断奶要特别注意方法，不要太匆匆行事。断奶时，家人要多陪陪宝宝，让宝宝知道妈妈和爸爸一直都在自己身边。另外，断奶时间的选择也有讲究，建议大家选择春秋两季给宝宝断奶。

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