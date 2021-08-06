小宝宝不宜吃桃子，这个冷知识你知道吗？

夏天必吃的水果，除了西瓜就是桃子呀！桃子营养价值高，口感也超棒，尤其是水蜜桃征服了很多人！然鹅，你知道吗？不是每个人都适合吃桃子哦，尤其是小宝宝，今天我们就来说说这条冷知识：

♥ 哪些人群不宜吃桃子？

不是所有人都可以吃桃子哦~以下这几类人群不建议吃：

1.肠胃不佳的人

桃子含糖量较高，体质较差和肠胃功能不良的人不宜多吃，以免增加肠胃代谢负担，引发腹泻。

2.容易过敏的人

桃子的某些成分容易引发过敏反应，因此过敏体质的人不建议吃桃子。如果吃了没成熟的桃子，还容易引发腹胀腹泻，不利于身体健康。

3.小宝宝

桃子中富含大分子物质，而小宝宝肠胃功能还没有发育完全，难以消化大分子物质，很容易引发过敏反应。

♥ 孩子吃桃子过敏，如何处理

宝宝吃桃子过敏，也不要慌，可以采用以下方法来处理：

1.症状较轻

如果孩子出现脱皮、瘙痒、嘴角发红等症状，说明过敏反应较轻，建议立即停止吃桃子，并给孩子洗脸洗手。泡一杯绿茶，在茶里放一点盐，用温热的茶水擦拭宝宝过敏的部位。然后用干毛巾将皮肤擦干，再在皮肤上涂抹六一散。

2.症状明显

如果过敏反应较为严重，耳朵、口周、嘴唇、脖子等部位会出现大面积红斑，甚至引发轻微水肿或发生腹泻，妈妈一定要重视起来。

父母可以将六一散换成无极膏涂抹在过敏部位。如果皮肤表面有水肿，涂抹一些冰黄肤乐膏。症状轻微，每天涂两次；症状较重，应每天涂抹三次。

另外，可以在医生指导下，配合吃一些扑尔敏、金银花等清热解毒的药，疗效更好。如果皮肤上有水肿，平常还要多喝水，多吃萝卜。

3.严重腹泻

宝宝吃桃子后如果发生严重腹泻，说明过敏反应较为严重，需要及时带他去医院就诊。

♥ 桃仁可不可以直接吃？

有的人吃完桃子后，还会砸开桃核，吃其中的桃仁。

事实上，最好不要直接生吃桃仁。桃仁含有有毒成分，不建议大家生吃。吃桃仁过量会引发中毒，进而出现头疼、头晕、恶心、视力模糊、心跳变快等症状，如果病情严重甚至会导致心跳骤停威胁生命健康。

另外，桃仁具有很强的活血作用，准妈妈、月经过多的女性应少吃或慎吃。

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